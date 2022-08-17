Установлено, чем именно коронавирус опасен для мозга

COVID-19 вызывает нейрокогнитивные изменения в мозге, которые могут оказаться неизменными. К такому печальному выводу пришли исследователи из США.Исследования показывают, что SARS-CoV-2 поражает клетки мозга под названием астроциты, что порождает структурные изменения этого органа. В частности, коронавирус способствует нейрокогнитивной дисфункции, особенно при длительном течении, хотя основные механизмы этого всё ещё не установлены. Учёные использовали МРТ и сравнили структуры мозга у 81 добровольца, которые уже поправились после коронавируса в легкой форме, а также ещё у 81 здорового участника контрольной группы.В первой группе толщина коры головного мозга было меньше, чем во второй, и этот показатель прямо зависел от когнитивных нарушений и выраженности таких симптомов, как тревожность и депрессивность. Анализ образцов мозга у 26 умерших после коронавируса человек показал, что в 5 случаях наблюдаются тяжелые повреждения мозговых тканей. А их исследование обнаружило, что клетки мозга астроциты, поддерживающие метаболизм нейронов, в первую очередь, и поражались коронавирусом.Исследователи обнаружили рецептор, посредством которого ковид пробирается в астроциты. После того, как это происходит, клетки демонстрируют измененный уровень метаболитов, необходимых для обеспечения нейронов питанием и производства нейротрансмиттеров. Поражённые клетки выделяли нейротоксические молекулы. Исследование показало, как именно коронавирус пробирается в мозг, а на основе этой информации можно разработать и методы защиты.