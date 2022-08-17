Продукты против диабета: ягоды для лучшего контроля сахара в крови

Ягоды содержат ограниченное количество сахара и большое количество клетчатки, что делает их полезными для людей с предиабетом и диабетом 2 типа.Одной из лучших ягод, удерживающих уровень сахара в крови от резкого повышения является малина, об этом в интервью порталу Everydayhealth рассказала врач-диетолог Эрин Палински-Уэйд.«Малина имеет одно из самых высоких значений содержания клетчатки среди всех ягод, что делает ее отличным выбором для контроля уровня сахара в крови и контроля веса», - заметила медик.Диетолог уточнила, что 80-граммовая порция малины содержит примерно 7 граммов клетчатки, что больше, чем у многих других фруктов - например, больше чем у яблок, содержащих в аналогичной порции 2,5 грамма. Человеческий организм не в состоянии усваивать и расщеплять клетчатку, поэтому она не вызывает скачка уровня сахара в крови, как другие углеводы. Таким образом благодаря клетчатке уровень сахара в крови поддерживается в пределах здорового диапазона.«Также было показано, что малина помогает при резистентности к инсулину – серьезной проблеме для людей с предиабетом, которая может привести к полномасштабному диабету», - дополнительно сообщила специалист.Инсулинорезистентность означает, что тело плохо реагирует на инсулин – гормон, распределяющий сахар по клеткам. Эксперимент, в котором люди употребляли разное количество малины, показал: чем больше ягоды съедали люди, тем меньше инсулина требовалось их организму для управления уровнем сахара в крови. Именно при большом содержании гормона возникает проблема инсулинорезистентности.Помимо того, клетчатка ягод помогает защитить людей с диабетом от опасных для их жизни заболеваний, которым часто бывают подвержены диабетики, – в частности, от болезней сердца. Было показано, что клетчатка помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление, добавила эксперт.