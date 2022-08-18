В России впервые за пять месяцев выявили более 35 000 случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 35 809 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 16 марта. В стране впервые за пять месяцев выявили более 35 000 случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 000 055. Об этом в четверг, 18 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.Днем ранее число зафиксированных случаев составило 33 106 — тогда в стране впервые с 20 марта выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом.За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3273. За этот же период 21 491 человек выздоровел и был выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 216 241.За сутки умерли 62 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 362 человека.