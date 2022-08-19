Цифровые девайсы укрепляют нашу память

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Если вы сталкиваетесь с проблемой запоминания какой-то информации, просто достаньте смартфон. Хотя некоторые эксперты считают, что избыток технологий может спровоцировать так называемую цифровую деменцию, учёные из Университетского колледжа Лондона пришли к прямо противоположному результату.Лондонские эксперты возглавили группу исследователей, которая выясняла, насколько сильно цифровые устройства влияют на мозг. Их интересовало использования таких гаджетов, как смартфоны, и процесс сохранения памяти. 158 добровольцев получали задания на запоминание, которые нужно было выполнить 16 раз. Приблизительно половина полагалось на собственную память, а вторая половина могла пользоваться своими цифровыми устройствами.Эксперимент однозначно показал, что аутсорсинг памяти помогает запоминать важные вещи и даже укреплять способность к запоминанию. Когда у людей есть доступ к цифровой памяти, туда загружается самая важная информация. Но это позволяет освободить место в нашей голове, чтобы использовать его для хранения каких-то дополнительных данных.И с этим согласны некоторые участники эксперимента. Так одна женщина припомнила, что как-то записалась на приём к стоматологу через свой смартфон, но потом неожиданно вспомнила, что у её супруга есть собственный зубной врач - гораздо более проверенный и надёжный. И благодаря этому она отправилась на приём к специалисту, который оказал ей помощью. Впрочем, другая мать двоих детей из Лондона не убеждена, что смартфоны укрепляют её память, поскольку именно в них содержится вся необходимая информация. И ей не нужно больше хранить ее у себя в голове