Пять способов снизить сахар в крови естественным образом

В основном высокий уровень сахара в крови возникает при таких состояниях, как диабет или преддиабет. Если же на это не обращать внимание, то могут появиться серьёзные проблемы со здоровьем. Медбрат в Центре мезотелиомы с опытом клинических испытаний онкологии Шон Марчезе рассказал, как можно естественным образом поддерживать сахар в крови в норме.По словам медбрата Шона Марчезе, из-за высокого уровня сахара в крови может развиться резистентность к инсулину. То есть ваш организм больше не сможет использовать глюкозу для того, чтобы получить энергию. Также из-за этого могут повредиться чувствительные ткани, в том числе нервные клетки и кровеносные сосуды.Благодаря поддержанию нормального уровня сахара в крови вы сможете предотвратить развитие таких осложнений, как потеря зрения, болезни сердца, повреждение почек, невропатия, проблемы с зубами, дёснами, суставами, костями, ногами. Кроме того, при крайне высоком уровне сахара в крови начинают накапливаться кетоны, которые в итоге способны привести к коме и смерти.Вот что вам нужно делать регулярно, чтобы поддерживать сахар в норме.Заниматься спортом. Важно делать это регулярно. Дело в том, что для ходьбы, поездок на велосипеде, плавания, поднятия тяжестей организму нужен сахар, благодаря которому генерируется энергия. То есть в целом физическая активность помогает сделать тело более чувствительным к инсулину и при этом ещё контролирует вес.Есть больше клетчатки. За счёт клетчатки снижается скорость всасывания сахара в кровь и расщепления углеводов. Это значит, что после еды у вас не повысится резко уровень сахара. Растворимую клетчатку можно получить из фруктов, овощей, цельных зёрен, бобовых. Рекомендуется при этом употреблять в день примерно 14 г клетчатки на 1000 калорий.Есть небольшими порциями. Из-за потребления большого количества пищи за один раз может внезапно подскочить сахар в крови. Благодаря небольшим порциям вы также будете поддерживать здоровый вес и снизите риск развития диабета второго типа.Уменьшить количество углеводов в рационе. По словам врача, из-за употребления продуктов, богатых углеводами, уровень глюкозы в крови сильно повышается. Также это может помешать вашему организму восстанавливать нормальный уровень сахара в крови. Лучше всего будет избегать рафинированного или обработанного хлеба, лапши и крахмалов, а вместо них есть цельнозерновые продукты.Употреблять продукты с пробиотиками. За счёт пробиотиков в вашей пищеварительной системе появится больше полезных бактерий. Кроме того, продукты с этими веществами помогают регулировать сахар в крови и снижают HbA1c (показатель инсулинорезистентности и преддиабета). Среди таких продуктов - квашеная капуста, некоторые йогурты и сыры, кимчи, темпе, мисо.