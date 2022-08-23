Как защитить лёгкие от городского смога и пыли

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Обычно дыхательная система справляется с загрязнённым воздухом сама, но иногда ей нужна помощь.В случаях, когда «смог» не глагол, это слово не несёт ничего хорошего. Смогом называют воздух, наполненный пылью, дымом, копотью, выхлопными газами. Свою лепту в загрязнение атмосферы вносят лесные пожары.Один из опасных компонентов смога — монооксид углерода. Это угарный газ, и он ядовит. Монооксид углерода (СО) препятствует переносу кислорода кровью и в высокой концентрации может привести к смерти. Пыль, токсины, соли тяжёлых металлов тоже не делают организм здоровее.Смог вызывает обострение хронических заболеваний дыхательной системы. Даже обычная с виду пыль в большом городе — явление небезопасное. В её составе без лабораторного анализа не разберёшься. Поэтому в слое, покрывающем ваш подоконник при открытом окне, могут находиться всё те же токсины, соли тяжёлых металлов, мощные аллергены.По данным ВОЗ, воздух в 80% городов мира не соответствует нормативамОбычно дыхательная система достаточно эффективно справляется с очисткой воздуха. Но в некоторые периоды лучше предусмотреть дополнительную защиту для лёгких. Поводами для этого могут стать:лесные и торфяные пожары;отсутствие ветра, из-за чего угарный газ, взвешенные вещества и углеводороды скапливаются в одном месте;долгое отсутствие осадков.О смоге обычно предупреждает МЧС, следите за СМС-рассылкой или новостями.Как защитить дыхательную систему от смога и пыли1. Сократите прогулкиВ период задымления лучше не выходить на улицу без острой необходимости. Особенно это касается рассветных часов. Утром концентрация смога в нижних слоях атмосферы выше, чем в остальное время.2. Пейте воду, а не алкогольВода поможет восстановить солевой баланс организма и остановить обезвоживание. Подойдут также зелёный чай или морсы. Алкоголь и газировки, наоборот, будут выводить жидкость.3. Питайтесь правильноОт тяжёлой жирной пищи лучше отказаться, её переваривание отнимает у организма много сил, которые он мог бы использовать для переработки вредных веществ. Выбирайте продукты, которые легко усваиваются, ешьте овощи и фрукты. Пища, богатая клетчаткой и антиоксидантами, поможет вывести токсины из организма.4. Не куритеЛёгкие переживают не самые лучшие времена. Смолы из сигареты дадут двойную нагрузку на естественные фильтры организма. Тем более не стоит курить в помещении, причём этому совету нужно следовать не только в период задымлённости.5. Не раздражайте дыхательную системуИспользование спреев и аэрозолей, сильно пахнущих лаков и красок, перетряхивание пыльного текстиля с антресолей лучше отложить, пока воздух не станет чуть чище.6. Убирайтесь чащеЕсли вы живёте не в специальном убежище, то квартира негерметична. Пыль и продукты горения проникают в комнаты и оседают на поверхностях. Делайте влажную уборку как минимум один раз в день.На открытые окна можно повесить влажную ткань. При этом учтите, что москитные сетки от смога не защищают.7. Промывайте носПродукты горения оседают в носоглотке, поэтому полезно промывать нос и горло физраствором или морской водой. Специальные спреи продаются в аптеках.8. Используйте маскуВ периоды максимального задымления лучше всего использовать респиратор, предназначенный для защиты от пыли, дыма, смога, угарного газа.Органы дыхания можно защитить и влажной марлевой повязкой. Это не очень эффективно, но всё же лучше, чем ничего.При головокружении, слабости, приступах кашля нужно немедленно обратиться к врачу9. Откажитесь от физнагрузокУпражнения заставляют дышать чаще и глубже, поэтому в лёгкие проникает больше вредных веществ. Физнагрузки, особенно на воздухе, во время задымления должны оказаться под запретом, причём купаний в водоёмах это тоже касается.10. Отключите кондиционерНе любая система охлаждения подойдёт на период смога. Если кондиционер забирает воздух с улицы, в нём должен быть установлен специальный фильтр. Если его нет, прибор лучше не использовать.11. Увлажняйте воздух в помещенииИспользуйте увлажнитель воздуха или хотя бы пульверизатор. Благодаря этому пыль будет быстрее оседать на поверхностях, откуда её будет легко удалить мокрой тряпкой.