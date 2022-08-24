Как по привычке сидеть можно определить повышенный риск деменции

Ученые из Университета Аризоны выяснили, какие действия и занятия при малоподвижном образе жизни могут защитить вас от развития слабоумия, а какие — его приблизить.Врачи постоянно напоминают, что движение — это жизнь. Достаточно в неделю проводить активно 150 минут, чтобы избежать многих проблем со здоровьем, в том числе и ментальных. Жаль, что не все следуют этим рекомендациям. Но даже малоподвижный образ жизни может быть более активным или пассивным, и от этого зависит прогноз, например, по когнитивным нарушениям.Ученые из Университета Аризоны выяснили, как по привычке сидеть можно прогнозировать повышенный или пониженный риск развития деменции. Оказалось, что если после 60 лет человек больше времени проводит сидя перед телевизором, то таким образом он повышает вероятность появления у себя слабоумия. Те же, кто сидит «активно»: читает книги, вяжет, вышивает, использует компьютер или смартфон, работают над снижением этого риска.- На вероятность развития слабоумия влияет не время, проведенное сидя, как таковое, а тип деятельности, которую выполняют в этом положении, — объяснил один из авторов исследования профессор биологических наук и антропологии Университета Южной Калифорнии Дэвид Райхлен. — Просмотр телевизионных передач предполагает низкий уровень мышечной активности и использования энергии по сравнению с пользованием компьютером или чтением.Долгое сидение в любом случае снижает кровоток в мозге, особенно, если вы сидите на одном месте подолгу. Но небольшая интеллектуальная стимуляция, когда вы читаете или используете компьютер, может отчасти нейтрализовать негатив от долгого сидения.Чтобы доказать возникшую теорию, ученые включили в исследование 145 тысяч человек. Все они были старше 60 лет, в начале проекта диагноз «деменция» у них отсутствовал. Участники эксперимента отвечали на вопросы о своей активности в течение дня. Этот этап продлился с 2006 по 2010 год. Еще 12 лет длилось наблюдение за здоровьем. В итоге деменция развилась у 3507 участников.- Оказалось, что даже у довольно физически активных людей риск деменции повышался, если они длительное время проводили около телевизора, — говорят исследователи.То есть, вред от просмотра эфира и фильмов не смогут нейтрализовать активные прогулки или, например, плавание.- Мы знаем, что физическая активность полезна для здоровья мозга, но недостаточно быть физически активным в течение дня, чтобы противостоять негативным последствиям проведенного сидя времени, — предупреждает профессор психологии в Институте мозга Эвелин Макнайт.Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале PNAS уверены, что сидение перед телевизором разрушает наш мозг вне зависимости от того, насколько до этого и после мы были физически активны. Эксперты считают, что, например, использование компьютеров, может быть ключевым способом борьбы с повышенными риском слабоумия.