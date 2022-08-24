The Lancet: в течение какого времени заболевший COVID-19 остается заразным
Сейчас заболевшие ковидом, получившие положительный ПЦР, должны сидеть дома в изоляции всего семь дней, хотя еще пару волн назад больничный выдавали аж на две недели.
Главным критерием при этом считается не только время от начала заражения, а наличие симптомов. Если за неделю они проходят, то пациент считается здоровым и может вновь выходить в общество — даже не сдавая контрольных тестов.
Но как долго на самом деле остается опасным для окружающих заразившийся коронавирусом и сколько времени он может выделять вирус?
Это вновь попытались выяснить ученые из Имперского колледжа Лондона. Они исследовали пациентов с легкой формой COVID-19, результаты опубликованы в журнале The Lancet.
«Окно заразности»
- Знание окна заразности коронавируса имеет решающее значение для разработки политики по сдерживанию передачи и распространения COVID-19, — так объяснили свою задачу британские ученые. — Основная цель состояла в том, чтобы определить, как долго заразившийся может передавать вирус другим и как связана инфекционность SARS-CoV-2 с появлением симптомов.
Эксперимент проводился во время ковидных волн, вызванных Альфа и Дельта вариантами коронавируса — весной-осенью 2021 года. Участниками исследования стали около 800 человек.
- Хотя размер выборки небольшой, выводы основаны на ежедневных оценках количества вируса и симптомах — поэтому данные могут быть обобщены, — уточняют исследователи.
Выводы ученых
Всего менее четверти заразившихся COVID-19 (25% или даже меньше) выделяют вирус ДО появления каких-либо симптомов.
Средняя продолжительность заразности человека с ковид — 5 дней после появления симптомов (от 3 до 7 дней у большинства заболевших).
Пик количества выделяемых вирусов у заболевшего приходится на третий день заболевания.
Два из трех заболевших были заразными через пять дней после появления симптомов, а каждый четвертый — через неделю.
- Обозначенное нами 5-дневное среднее окно выделения инфекционного вируса объясняет в том числе и заметное снижение его передачи в течение недели после появления симптомов, — говорится в публикации.
Исследователи рекомендуют заболевшим ковидом изолироваться как минимум на 5-7 дней.
- Через 7 дней после появления симптомов одна треть заразившихся все еще остается заразной, но при этом инфекционная вирусная нагрузка снижается на 83%. Эти данные позволяют откалибровать рекомендации по самоизоляции, — говорят ученые.
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