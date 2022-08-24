The Lancet: в течение какого времени заболевший COVID-19 остается заразным

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В авторитетном медицинском издании опубликованы данные о заразности человека, заболевшего COVID-19 и о том, как инфекционность вируса — его способность возбудить болезнь — связана с симптомами заболевания.Сейчас заболевшие ковидом, получившие положительный ПЦР, должны сидеть дома в изоляции всего семь дней, хотя еще пару волн назад больничный выдавали аж на две недели.Главным критерием при этом считается не только время от начала заражения, а наличие симптомов. Если за неделю они проходят, то пациент считается здоровым и может вновь выходить в общество — даже не сдавая контрольных тестов.Но как долго на самом деле остается опасным для окружающих заразившийся коронавирусом и сколько времени он может выделять вирус?Это вновь попытались выяснить ученые из Имперского колледжа Лондона. Они исследовали пациентов с легкой формой COVID-19, результаты опубликованы в журнале The Lancet.«Окно заразности»- Знание окна заразности коронавируса имеет решающее значение для разработки политики по сдерживанию передачи и распространения COVID-19, — так объяснили свою задачу британские ученые. — Основная цель состояла в том, чтобы определить, как долго заразившийся может передавать вирус другим и как связана инфекционность SARS-CoV-2 с появлением симптомов.Эксперимент проводился во время ковидных волн, вызванных Альфа и Дельта вариантами коронавируса — весной-осенью 2021 года. Участниками исследования стали около 800 человек.- Хотя размер выборки небольшой, выводы основаны на ежедневных оценках количества вируса и симптомах — поэтому данные могут быть обобщены, — уточняют исследователи.Выводы ученыхВсего менее четверти заразившихся COVID-19 (25% или даже меньше) выделяют вирус ДО появления каких-либо симптомов.Средняя продолжительность заразности человека с ковид — 5 дней после появления симптомов (от 3 до 7 дней у большинства заболевших).Пик количества выделяемых вирусов у заболевшего приходится на третий день заболевания.Два из трех заболевших были заразными через пять дней после появления симптомов, а каждый четвертый — через неделю.- Обозначенное нами 5-дневное среднее окно выделения инфекционного вируса объясняет в том числе и заметное снижение его передачи в течение недели после появления симптомов, — говорится в публикации.Исследователи рекомендуют заболевшим ковидом изолироваться как минимум на 5-7 дней.- Через 7 дней после появления симптомов одна треть заразившихся все еще остается заразной, но при этом инфекционная вирусная нагрузка снижается на 83%. Эти данные позволяют откалибровать рекомендации по самоизоляции, — говорят ученые.Ранее сообщалось, чем отличаются симптомы «дельты», «омикрона» и нового штамма — «кентавра»«Доктор Питер» рассказывал, что сейчас в России заражение происходит в основном омикрон-штаммом коронавируса BA.5.Причем, есть данные, что больше половины заразившихся «омикроном» не подозревают, что больны. Но есть ряд симптомов, которые проявляются даже при очень легком течении ковида.