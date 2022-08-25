Врач Андреева: ягоды жимолости особенно полезны для гипертоников

Высокое кровяное давление может быть основной причиной некоторых серьезных заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульты и заболевания почек. То, что вы едите, также известно как гипертония, играет роль в том, подвержены ли вы риску ее возникновения. В то время как некоторые продукты могут усугубить ситуацию, другие могут помочь снизить давление.Гипертония довольно распространена, и считается, что около трети всех взрослых страдают этим заболеванием. Это может быть потенциально опасно, так как создает нагрузку на ваши органы, такие как сердце и мозг.Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум о пользе ягод жимолости."Большие популяционные исследования показали, что диеты с высоким содержанием антоцианов (в ягодах жимолости их в четыре раза больше, чем в чернике) были связаны со снижением риска развития высокого кровяного давления. Считается, что антоцианы действуют на сердечно-сосудистую систему посредством комбинации механизмов, включая увеличение производства химического вещества, называемого оксидом азота, которое может расширять кровеносные сосуды, способствуя увеличению кровотока и снижению артериального давления".Ягоды жимолости — это ягода, произрастающая в таких странах, как Канада, Япония и Россия. Их можно употреблять в виде ягод, но они также популярны в виде порошка для смузи, сухих завтраков, каш и йогуртов.«Хотя рекомендуемой суточной нормы потребления антоцианов не существует, считается, что многие взрослые не потребляют их в достаточном количестве, и в недавнем обзорном документе было предложено съедать 50 мг в день для оптимальной пользы».