Врач Андреева: ягоды жимолости особенно полезны для гипертоников
Гипертония довольно распространена, и считается, что около трети всех взрослых страдают этим заболеванием. Это может быть потенциально опасно, так как создает нагрузку на ваши органы, такие как сердце и мозг.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум о пользе ягод жимолости.
"Большие популяционные исследования показали, что диеты с высоким содержанием антоцианов (в ягодах жимолости их в четыре раза больше, чем в чернике) были связаны со снижением риска развития высокого кровяного давления. Считается, что антоцианы действуют на сердечно-сосудистую систему посредством комбинации механизмов, включая увеличение производства химического вещества, называемого оксидом азота, которое может расширять кровеносные сосуды, способствуя увеличению кровотока и снижению артериального давления".
Ягоды жимолости — это ягода, произрастающая в таких странах, как Канада, Япония и Россия. Их можно употреблять в виде ягод, но они также популярны в виде порошка для смузи, сухих завтраков, каш и йогуртов.
«Хотя рекомендуемой суточной нормы потребления антоцианов не существует, считается, что многие взрослые не потребляют их в достаточном количестве, и в недавнем обзорном документе было предложено съедать 50 мг в день для оптимальной пользы».
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