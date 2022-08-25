Опубликован список лекарств, после которых нельзя садиться за руль

Идея маркировать аптечные препараты, которые нельзя принимать за рулем, поддержали в МВД. На упаковке будет нарисован специальный значок. Предварительный список лекарств, запрещенных водителям, уже появился — пока в нем только жаропонижающие.МВД поддержало идею маркировать специальным знаком лекарства, которые несовместимы с управлением автомобилем. Пока это лишь концепция. Перечень медикаментов, влияющих на способность управлять транспортным средством, создается.Появился список лекарств, которые не рекомендуется принимать водителям за рулем, в нем — жаропонижающие препараты, влияющие на состояние водителя, его опубликовала «РГ».Уточняется, что по закону запрещено управлять автомобилем в состоянии любого опьянения (алкогольного или наркотического) — в том числе, если оно вызвано употреблением разрешенных лекарств.Как известно, во многих препаратах в минимальных дозах содержатся те или иные наркотические или психотропные вещества — и ряд из них вполне доступен и продается в аптеках даже без рецепта.Водители могут даже не догадываться, что такой препарат может стоить им прав — иногда даже в инструкции нет прямых запретов. Там говорится об осторожности при управлении транспортным средством после применения лекарства.Поэтому и возникла идея маркировать ряд препаратов, после которых запрещено садиться за руль, более четко и ясно — например, перечеркнутым знаком «Движение запрещено».Известно, что под маркировку могут попасть такие лекарства как «Корвалол», «Валокордин», «Валосердин», «Валоферин». В их составе есть фенобарбитал.Также в списке обычные жаропонижающие — в некоторых из них есть кодеин и фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин. Все они обладают седативным легким снотворным эффектом и рассеивают внимание, что опасно при вождении.Лекарства, которые не рекомендуется принимать за рулем«ТераФлю», «ТераФлю Экстра» — не рекомендуется;«Колдакт Флю Плюс» — следует воздерживаться;«Фервекс» — рекомендуется воздержаться;«Антигриппин-АНВИ» — следует воздерживаться;«Ринза» — необходимо воздерживаться (вызывает сонливость);«Ибуклин» — следует воздерживаться (парацетамол, ибупрофен);«АнвиМакс» — необходимо соблюдать осторожность;«Колдрекс» — при появлении головокружения не рекомендуется управлять автомобилем.