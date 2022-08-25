Ученые раскрыли опасность отмены статинов для пожилых

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Ученые Лондонского университета королевы Марии доказали, что отмена лекарств от холестерина даже через 40 лет может значительно снизить защиту от сердечных заболеваний, потому как основная часть положительного эффекта проявляется в более позднем возрасте. Об этом говорят выводы исследования, представленного на Конгрессе Европейской Ассоциации Кардиологов.Ведущий автор доктор Рунгуо Ву из Лондонского университета королевы Марии объяснил:«Исследование показывает, что люди в возрасте 40 лет с высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также люди всех возрастов с существующими заболеваниями сердца должны быть осмотрены для немедленного начала лечения. лечения, снижающего уровень холестерина. Прекращение лечения, если только это не рекомендовано врачом, не кажется нам хорошим выбором».Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенной причиной смерти во всем мире, а высокий уровень холестерина является ключевым модифицируемым фактором риска.Исследование показало, что люди, которые начинают принимать статины в возрасте 50 лет, но прекращают прием статинов в возрасте 80 лет вместо того, чтобы продолжать их всю жизнь, потеряют 73% пользы препаратов , если они имеют относительно низкий риск сердечно-сосудистый болезней, и 36%, если они подвержены высокому риску, поскольку люди с повышенным риском начинают получать пользу раньше. При этом такие риски у женщин обычно ниже, чем у мужчин. Это означает, что для женщин большая часть пожизненной пользы от статинов проявляется в более позднем возрасте, и преждевременное прекращение терапии, вероятно, более вредно, чем для мужчин.У людей моложе 45 лет с низким сердечно-сосудистым риском, то есть с вероятностью инфаркта или инсульта менее 5% в ближайшие 10 лет, пятилетняя отсрочка приема статинов мало повлияла — они потеряли всего 2% потенциального риска.Такким образом, ученые убедились, что статины стоит принимать пожизненно.