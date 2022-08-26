Игра в теннис - лучший способ прожить подольше

Учитесь играть в теннис для того чтобы уменьшить риск преждевременной смерти в пожилом возрасте. Новое исследование показало, что ракетки и мячи сокращают эту опасность на 15%.Теннис и гораздо более доступный для широкой аудитории бадминтон признаны наиболее эффективными видами спорта для поддержания здоровья человека в пожилом возрасте. Эксперты из Национального института рака обнаружили, что регулярная игра в теннис на уровне не менее двух с половиной часов в неделю в возрасте от 59 до 82 лет уменьшает риск смерти по любой причине на 16%. При этом занятия бегом сокращают эту опасность на 15%.Исследователи доказали, что любая разновидность физической активности вроде велосипеда, плавания, аэробных упражнений, гольфа и даже пеших прогулок в какой-то степени снижала риск смерти у пожилых людей. Но всё это проходило неравномерно. К примеру, при катании на велосипеде эта вероятность сокращалась только на 3%. Экспертам известно, что поддержание адекватной физической активности в пожилом возрасте позволяет человеку сохранить как физическое, так и когнитивное здоровье и уменьшить риск таких опасных заболеваний, как рак и болезнь Альцгеймера. Нынешнее исследование показало наиболее эффективные в этом плане виды спорта, и именно на них пожилым людям стоит обращать особое внимание.