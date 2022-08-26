Как не отравиться арбузом: советы медиков
Симптомы отравления обычно появляются спустя несколько часов.
Август – месяц арбузов. И хотя в этом году мало кто из украинцев может позволить себе полакомиться бахчевыми из-за их высокой цены, эта ягода может подарить не только гастрономическое удовольствие, но и спровоцировать серьезное отравление.
Симптомы отравления
Симптомы отравления обычно появляются спустя несколько часов, после того как вы съели арбуз. В частности, это могут быть:
слабость;
головная боль;
рвота;
расстройство желудка;
повышение температуры;
судороги;
головокружение;
посинение кожи;
ломота в суставах.
Как обезопасить себя от отравления арбузом
Не покупайте арбузы на стихийных рынках или вдоль дорог и трасс – они впитывают в себя тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей.
Не покупайте арбузы, разрезанные напополам.
Обязательно тщательно помойте арбуз после покупки.
Приобретайте лучше маленький арбуз, чтобы сразу его съесть.
Не храните разрезанный арбуз больше суток в холодильнике.
Что делать при отравлении
Если вы все же почувствовали недомогание, немедленно вызывайте скорую. До приезда медиков можно промыть желудок, выпить сорбент и не забывать об обильном питье, чтобы избежать обезвоживания.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий