Как не отравиться арбузом: советы медиков

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Симптомы отравления обычно появляются спустя несколько часов.Август – месяц арбузов. И хотя в этом году мало кто из украинцев может позволить себе полакомиться бахчевыми из-за их высокой цены, эта ягода может подарить не только гастрономическое удовольствие, но и спровоцировать серьезное отравление.Симптомы отравленияСимптомы отравления обычно появляются спустя несколько часов, после того как вы съели арбуз. В частности, это могут быть:слабость;головная боль;рвота;расстройство желудка;повышение температуры;судороги;головокружение;посинение кожи;ломота в суставах.Как обезопасить себя от отравления арбузомНе покупайте арбузы на стихийных рынках или вдоль дорог и трасс – они впитывают в себя тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей.Не покупайте арбузы, разрезанные напополам.Обязательно тщательно помойте арбуз после покупки.Приобретайте лучше маленький арбуз, чтобы сразу его съесть.Не храните разрезанный арбуз больше суток в холодильнике.Что делать при отравленииЕсли вы все же почувствовали недомогание, немедленно вызывайте скорую. До приезда медиков можно промыть желудок, выпить сорбент и не забывать об обильном питье, чтобы избежать обезвоживания.