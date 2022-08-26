Как солнечный свет влияет на мозг и сколько его нужно для здоровья

Солнечный свет является тем источником, который питает наш организм и снабжает его энергией. Солнечный свет формирует окружающую среду, необходимую для нашего существования. Он создает кислород и углекислый газ. Он поддерживает температуру и влажность на уровне, необходимом для жизни. Лучи солнца обладают способностью убивать микроорганизмы и предотвращать рост плесени и грибков.Как солнечный свет влияет на мозгПопадая на сетчатку глаза, свет воздействует на внутренние светочувствительные ганглионарные клетки, которые задают ритмы сна и бодрствования, влияют на когнитивные функции и настроение.Поскольку эти клетки наиболее восприимчивы к синему свету — такому, как дневной, учёные предполагают, что солнце может иметь большое значение для эмоционального фона и умственной активности.Увеличивает количество серотонинаСеротонин — это вещество, которое передаёт сигналы между нервными клетками и другими тканями организма, обеспечивает хорошее настроение и спокойное, но сосредоточенное состояние.Этот нейротрансмиттер часто называют гормоном счастья, а его недостаток наблюдают при депрессииВ одном исследовании проверили показатели сотни здоровых людей в разные сезоны и обнаружили, что количество серотонина в мозгу было выше в солнечные дни.Это особенно важно для людей в депрессии. Сразу несколько исследований показали, что пребывание на солнце снижает симптомы этого расстройства. Особенно при совмещении с физическими упражнениями.Помогает конвертировать серотонин в мелатонинСеротонин является предшественником другого важного гормона — мелатонина, который отвечает за качество сна и играет важную роль в борьбе с инфекциями и воспалением.Пребывание на ярком солнечном свету в утренние часы помогает организму быстрее начать выработку мелатонина в тёмное время суток и лучше засыпать.Наладив ритмы «гормона сна», можно облегчить симптомы бессонницы, предменструального синдрома и сезонного аффективного расстройства.Улучшает кровоснабжениеНесколько исследований подтвердили, что солнечный свет может влиять на кровоток в мозгу. Такие изменения заметили у младенцев после фототерапии, а также у пациентов с сезонным аффективным расстройством.Активизирует высвобождение бета?эндорфиновУльтрафиолетовые волны класса Б (УФБ) воздействуют на клетки кожи кератиноциты и способствуют высвобождению бета?эндорфинов — естественных опиатов, которые притупляют чувство боли и обеспечивают ощущение удовольствия.Кроме того, учёные обнаружили, что УФ?лучи активируют выработку дофамина в полосатом теле — структуре мозга, которая входит в систему вознаграждения и играет роль в формировании зависимостей.В одном исследовании любители поджариться на солнышке заполнили опросники, которые обычно используют для выявления алкоголизма. И у 53% участников обнаружили признаки зависимости от спиртного. В другом эксперименте 74 человека из 100 показали ненормальное пристрастие к загару.Интересно, что навязчивая любовь к солнечным ваннам характерна не только для людейВ одном эксперименте мышей облучали небольшими дозами ультрафиолета — и также обнаружили у них рост уровня бета?эндорфинов в плазме крови.Учёные предполагают, что этот механизм нужен млекопитающим, чтобы заставить их выйти на солнце и таким образом избежать дефицита витамина D.Поддерживает когнитивные функцииДневной солнечный свет имеет длину волны 470–480 нм, и он оказывает наибольшее влияние на светочувствительные ганглионарные клетки: улучшает рабочую память, бдительность и внимание, помогает меньше отвлекаться и не «застревать» в мыслях.Это особенно ярко проявляется у людей с депрессией. В одном обзорном исследовании проверили данные 16 800 участников старше 45 лет и обнаружили, что частое пребывание на солнце защищает людей с этим расстройством от когнитивного спада.Поддерживает здоровье гиппокампаОдин из факторов, из?за которых солнечный свет может благотворно сказываться на памяти, внимании и настроении, — достаточное количество витамина D. Это вещество вырабатывается в коже под воздействием УФБ?лучей и влияет на здоровье многих систем и органов, включая мозг.Во время одного эксперимента выяснили, что мыши с дефицитом витамина D обучались значительно хуже, чем их сородичи с нормальным питаниемУчёные, проверив состояние мозга животных, установили, что из?за недостатка полезного вещества у них уменьшилась перинейрональная сеть гиппокампа (нечто вроде каркаса, поддерживающего нервные клетки). Также снизились количество и сила связей между нейронами в этой структуре мозга.Учёные решили, что дефицит витамина D делает перинейрональную сеть более чувствительной к действию ферментов, что приводит к её разрушению, вредит нервным клеткам гиппокампа и бьёт по памяти и способности к обучению.Стоит ли как можно чаще бывать на солнцеПоскольку дневной свет хорошо сказывается на настроении и здоровье мозга, напрашивается вывод, что нужно гулять под солнцем почаще и при любой возможности отправляться на пляж.Однако не стоит забывать, что ультрафиолетовая радиация — не самая полезная штука. Чрезмерное воздействие УФБ?лучей может вызвать фотостарение — появление глубоких морщин и пигментных пятен, обусловленное окислительным стрессом и потерей белка коллагена. Более того, мутации в повреждённых кератиноцитах способны привести к развитию рака кожи.Чтобы избежать вредного воздействия, весной и летом советуют не выходить на солнце в период особой активности УФ?лучей — с 10 до 16 часов, а также использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30, прятаться в тени и надевать одежду, покрывающую большую часть кожи.В теории чем меньше УФБ?лучей попадёт на кожу, тем лучше для её состоянияВ то же время есть риск недополучить витамина D, который необходим не только для хорошего настроения и бодрости, но и для крепкого иммунитета, костей и здоровья в целом.Чтобы не увеличить риск заболеваний и фотостарения, стоит отрегулировать количество солнечных ванн и учитывать особенности своего организма.Сколько солнечного света будет достаточноНе существует чётких предписаний по количеству солнечного света, необходимого для здоровья и хорошего настроения.Так, в исследовании, посвящённом лечению депрессии, значительные улучшения наблюдали после ежедневных 20?минутных прогулок. Примерно столько же времени нужно, чтобы получить дневную дозу витамина D, — при условии, что солнце высоко, а человек не пользуется кремом с SPF и не закрывает одеждой 40% кожи.При этом надо отметить, что не всем людям стоит так делать. Небезопасно выходить под прямые солнечные лучи без средства от загара:Обладателям светлой кожи, которая быстро обгорает. В таком случае риск рака кожи и фотостарения сильно возрастает.Людям с высокой чувствительностью к солнечным лучам. Это может быть врождённое качество или следствие приёма некоторых медикаментов.Людям с предрасположенностью к раку кожи. К факторам риска относят случаи аналогичных заболеваний у родных, множество больших родинок, актинический кератоз, трансплантацию органов, снижение иммунитета вследствие заболеваний.В этих случаях можно получить необходимое количество витамин D из пищи и добавок, а для поддержания хорошего настроения и умственных способностей использовать лампы с голубым светом.Те же советы актуальны для людей, живущих в регионах, где мало солнца.