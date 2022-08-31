Назван минерал, дефицит которого сгущает кровь и провоцирует ишемический инсульт

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Виновником серьезных проблем со здоровьем зачастую становится дефицит витаминов и минералов. И чем дольше ваш организм страдает от этого, тем серьезнее могут быть последствия.Мировая статистика показывает: около 80 процентов всех случившихся инсультов можно было бы предотвратить. Так, часть пострадавших упорно игноририровали тревожные симптомы, а некоторые обращались за медицинской помощью слишком поздно. Итог — опасное заболевание прогрессирует, появляются серьезные осложнения.Инсульт диагностируют, когда прекращается кровоснабжение какой-либо части головного мозга.Клетки головного мозга начинают отмирать, если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ ограничивается или прекращается. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов.Есть еще геморрагический инсульт, который возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается. Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.Одна из причин повышения риска ишемического инсульта — это дефицит железа в организме. К таким выводам пришли исследователи из Имперского колледжа в Лондоне.Ученые провели ряд исследований, изучив медицинские карты 497 человек, перенесших инсульт. После анализа они заключили, что дефицит железа увеличивает «липкость» мелких кровяных телец, называемых тромбоцитами. В результате чего свертываемость крови нарушается, образуется сгусток крови. В организме человека появляется тромб. Это чревато тем, что может прекратиться кровоснабжение какой-либо части головного мозга, следовательно, у пострадавшего диагностируют инсульт.Признаки дефицита железа в организме:кожа ломкая и сухая, снижена регенерация эпителия и слизистых,ногти истонченные и ломкие,трещины в уголках рта,быстрая утомляемость,мышечная слабость,ухудшение памяти.Еще одно опасное осложнение, которое развивается при дефиците железа — это анемия. В этом случае у человека могут начаться проблемы с щитовидной железой, ЖКТ, он будет постоянно чувствовать усталость. Когда организм страдает от недостатка железа достаточно долго, то некоторые чувствуют такую усталость, что буквально не могут стоять на ногах. Любая попытка прогуляться может закончиться сильным головокружением и даже обмороком.Чтобы не допустить дефицита железа, в вашем рационе должны быть следующие продукты:печень говяжьяязык говяжийкрасное мясо, говядинакроликптицаяйцакреветкискумбриялистовые овощисухофруктыЕсли вы понимаете, что слишком быстро устаете, кожа и ногти значительно ухудшились, а слабость и головокружения стали появляться слишком часто — не тяните, запишитесь к врачу. Доктор назначит все необходимые анализы, чтобы выявить истинную причину такого состояния.