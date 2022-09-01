Газировка делает нас глупыми

Многие из нас время от времени или регулярно употребляют газировку, обычно сочетая её с разного рода фастфудом. При этом много лет учёные предупреждают о пагубном воздействии этого напитка на наше здоровье.Газировку уже связывали с почечной недостаточностью, кариесом, диабетом, ожирением и многими другими расстройствами. Она вредна не только для фигуры, как установили бразильские учёные из различных университетов штата Санта-Катарина. Оказывается, газированные напитки негативно влияют и на интеллектУпотребление газировки, по-видимому, оказывает негативное воздействие на лобную кору головного мозга, нарушая не только память, но и способности к вниманию и суждению. В дополнение к этим когнитивным проблемам возникают также и некоторые явления в гиппокампе под воздействием газировки. Это область мозга, которая отвечает за память и нашу способность к обучению. Данные выводы были сделаны после того, как учёные исследовали мозг у группы крыс, активно употреблявших сладкую газировку.Животных разделили на три группы по возрасту, и в каждой группе одни крысы употребляли воду, а другие - смесь воды и газировки. Интеллектуальные функции крыс тестировали с помощью лабиринта. У самых молодых крыс, употреблявших газированные напитки, функция памяти оказывалась более слабой. Также исследователи отметили и выраженный окислительный стресс, который возникает при нарушении баланса между свободными радикалами и антиоксидантами в организме.