Не используйте зубную щетку более трех месяцев — опасные последствия

Газированные напитки и сладкие продукты вызывают образование налета на зубах. Но есть еще один фактор, который, как известно, способствует образованию зубного налета, и о нем вы можете не задумываться.Зубной налет – это пленка бактерий, которая прилипает к зубам. Когда вы едите нездоровую пищу, бактерии начинают вырабатывать кислоту. Именно эта кислота вызывает кариес зубов, о чем предупреждают стоматологи. Однако чистка зубов помогает удалить налет и улучшить гигиену полости рта.Одна вещь, которая может вызвать накопление зубного налета, — это нерегулярная смена зубной щетки.В ходе исследования проверялась эффективность зубных щеток, показало, что после трех месяцев использования зубные щетки «неспособны эффективно удалять налет». Со временем щетинки на зубной щетке изнашиваются. Они больше не могут очищать области, для которых предназначена жесткая щетина."Исследователи обнаружили, что это расширение щетинок обычно начинается примерно через 40 дней постоянного использования зубной щетки. Когда это происходит, налет, очевидно, начинает накапливаться, что вызывает заболевание десен — состояние, которое также связано с возникновением таких опасных состояний, как сердечные инфекции и деменция", - говорит терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.У людей, которые не меняли свои зубные щетки через 40 дней, наблюдалось значительное накопление зубного налета.Хотя замена зубной щетки звучит как здравый смысл, люди часто держат свои зубные щетки на несколько месяцев сверх рекомендуемого срока хранения."Вы должны менять мануальную зубную щетку каждые три-четыре месяца".