Гипертония и диабет предсказывают раннее начало глаукомы

Обычно вызванное скоплением жидкости в глазу, глаукома может привести к потере зрения, если его не диагностировать и не лечить достаточно рано. Согласно одному новому исследованию, раннее начало определенных состояний может указывать на наличие глаукомы.Глаукома может быть распространенным и излечимым заболеванием, но это не значит, что об этом не следует знать. Это состояние может вызвать ряд симптомов вокруг глаз и привести к необратимой потере зрения, если его не лечить в течение длительного периода времени. В результате крайне важно, чтобы люди знали о симптомах и о том, что может подвергнуть их повышенному риску развития заболевания.Раннее начало двух других распространенных состояний может указывать на наличие болезни.«Раннее развитие диабета 2 типа или гипертонии может быть предиктором глаукомы. Исследователи обнаружили, что у людей с диабетом 2 типа или высоким кровяным давлением повышен риск развития глаукомы. В настоящее время нам не хватает инструментов для лечения глаукомы, но при достаточном заблаговременном уведомлении возможно сохранить зрение пациентов. Раннее выявление глаукомы является ключом к лучшему контролю внутриглазного давления и предотвращению слепоты», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Глаукома обычно не вызывает симптомов на ранней стадии, после развития болезни она может начать вызывать такие признаки со стороны организма, как:• Интенсивная боль в глазах• Тошнота• Красные глаза• Головная боль• Болезненность вокруг глаз• Кольца вокруг огней• Затуманенное зрени