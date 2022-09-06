Психолог Долгов объяснил, почему ни в коем случае нельзя дружить с неудачниками

В вашем окружении не должно быть людей, которые так или иначе тянут на дно. Наоборот, эксперт рекомендует выбирать тех, за кем придется тянуться и с кого брать пример.«Скажи мне, кто твой друг, и скажу, кто ты», — как бы мы ни старались что-то из себя представлять, наше окружение может изрядно подпортить нам репутацию. И речь не только о маргиналах, но даже просто о неудачниках. Потому что такие друзья-приятели могут тянуть на дно.- Будьте очень внимательны при выборе тех, с кем вы, в силу тех или иных обстоятельств, постоянно или часто общаетесь, — советует психолог Денис Долгов. — У человека есть свойство так или иначе подстраиваться под свое окружение.По правилам гигиены социального окружения, если вас окружают не те люди, ничего хорошего и у вас в перспективе не будет.- Если это токсичные, унылые, депрессивные или просто не особо умные люди, они будут тянуть вас за собой, — предостерегает психолог Долгов.Когда в вашем окружении позитивные, успешные люди, то и вы подспудно будете стараться им соответствовать, тянуться за ними, достигать новых высот. Это касается и социального, и интеллектуального, и духовного аспектов.- Кроме того, не забывайте, что психические расстройства «заразны», — говорит Денис Долгов. — Это не значит, что они имеют инфекционную природу, но длительное тесное общение с имеющими такие расстройства чревато последствиями для психики здорового человека.Эксперт объяснил, что в психиатрии есть даже специальный термин «индуцированный бред». Применяют его тогда, когда кто-то длительно и тесно общается с больным, который страдает, например, бредом преследования. Через какое-то время здоровому человеку тоже станет казаться, что за ним кто-то следит. Все проявления будут указывать на шизофрению, хотя симптомы довольно быстро исчезнут, стоит только перестать общаться с больным человеком.- От этой «шизофрении» не останется и следа, — уверен психолог. — Поэтому старайтесь свести к минимуму контакты с такими людьми.Если не получается полностью разорвать отношения, то хотя бы максимально сократите общение, держите дистанцию.- Это позволит вам сохранить собственную психику в стабильном состоянии, — говорит Денис Долгов.