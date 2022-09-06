5 самых важных маркеров здоровья: как их проверить самостоятельно

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Многие считают, что основные показатели — это давление и уровень сахара в крови. И это, безусловно, так. Но врачи советуют обратить внимание и на другие важные характеристики.Знаете ли вы, какое давление идеально именно для вас? Каким должен быть пульс в состоянии покоя? К какому объему талии нужно стремиться — не ради красоты, а здоровья для? Врачи говорят, что мало просто время от времени измерять давление и следить за весом. В дополнение к ним есть и другие, не менее важные показатели.ДавлениеИзмерять его нужно не от случая к случаю, а регулярно. Гипертонию ведь не зря называют «тихим убийцей»: она создает дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает риск сердечного приступа или инсульта, при этом давление редко проявляется какими-то внешними симптомами. Если вы его почувствовали, значит ситуация и правда уже сложная.Поэтому врачи говорят, что тонометр должен быть в каждой домашней аптечке. Оптимальное давление — 120 на 80, нормальное — 120–129 на 80–84. Давление выше, чем 140 на 90, указывает на артериальную гипертонию.Но при этом надо иметь в виду, что для каждого человека могут быть индивидуальные показатели. Например, гипотоники хорошо себя чувствуют при давлении 90 на 60, а 120 на 80 для них уже многовато. Чтобы определить свое «рабочее» давление, нужно на протяжении дня (при хорошем самочувствии) измерять давление на обеих руках, контролируя, как и после чего оно изменяется.Частота сердечных сокращений в состоянии покояЭто очень важный маркер здоровья. По данным ВОЗ, повышенная ЧСС, если у вас не было каких-то физических нагрузок или стрессовых ситуаций, тесно связана с высоким давлением.Нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя может варьироваться от 60 до 100 ударов в минуту и даже ниже, если вы регулярно занимаетесь спортом. Если ЧСС больше 100 — это уже тахикардия, то есть состояние, при котором необходим контроль врача.Проверить пульс очень просто. Нащупайте его на шее или внутренней стороне запястья, установите таймер на 60 секунд и посчитайте количество ударов. Делать это надо утром, как только проснетесь, еще даже не вставая с кровати. Не забывайте, что ЧСС повышается при стрессе, занятиях спортом и даже недосыпе.Восстановление сердечного ритмаЕсли вы, например, вышли на пробежку, пульс у вас участится — это нормально. И теперь важно, как быстро он вернется к нормальным показателям. У спортсменов, тех кто много тренируется, «окно восстановления» будет быстрым.То, как быстро ваш сердечный ритм возвращается к норме после тренировки, является еще одним полезным маркером здоровья. При этом медленная скорость восстановления может указать на фибрилляцию предсердий — нарушение сердечного ритма.Измерять этот показатель нужно так: сначала пробежаться или попрыгать. Не успев отдышаться, посчитать пульс. Затем 2 минуты просто отдыхать, после чего посчитать пульс снова. Разница первого и второго показателей и будет скоростью восстановления.Если цифра выше 12 — это уже неплохо, хотя идеальный показатель — от 22 ударов и выше. Если же ритм восстанавливается медленно, это может быть связано с сердечно-сосудистыми проблемами, а также диабетом 2 типа.Соотношение талии к бедрамЭксперты считают, что место накопления жира показательнее, чем просто факт его наличия. Если жира больше всего на животе и боках, риск развития диабета 2 типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний гораздо выше, чем если излишки откладываются на бедрах.Проверить этот показатель очень просто. Главное, правильно выбрать точки измерения. Талию нужно замерить ровно посередине между нижними ребрами и верхней частью таза. Окружность бедер замеряется в самой широкой точке ягодиц, при этом сантиметр нужно держать строго параллельно полу. Затем первое число делится на второе.ВОЗ определяет максимальные коэффициенты — 0,85 для женщин и 0,9 для мужчин. Если соотношение выше, значит выше риски ожирения и его последствий, в том числе болезней сердца и метаболических заболеваний.Уровень холестеринаС одной стороны холестерин не так уж плох, он укрепляет клеточные мембраны, способствует пищеварению, защищает нервные волокна, и так далее. Но это «хороший» холестерин. А есть «плохой», то есть липопротеины низкой плотности. Он образует бляшки в сосудах, которые очень опасны.Холестерин самостоятельно проверить не получится — надо сдать анализ крови. В норме общий показатель не должен превышать 5,2-6 миллимоля на литр. Если показатель выше 6,2 — это уже повод назначить лечение.