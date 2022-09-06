Разбился градусник: как собрать ртуть без вреда для здоровья

Сейчас в аптеках можно купить электронные термометры на любой вкус. Однако и у ртутных градусников еще остались поклонники. Хотя всегда есть риск разбить небезопасный стеклянный прибор.Ртуть считается высокотоксичным веществом. А риск разбить стеклянный градусник, особенно если в доме есть дети или животные, очень высок. Но несмотря на опасность, есть люди, которые по-прежнему предпочитают ртутные градусники электронным — считают их более точными. Хотя врачи говорят, что точность при измерении температуры тела не так уж принципиальна.Большинство термометров содержат 0,5 — 0,6 грамма ртути. И основные проблемы со здоровьем связаны с возможным вдыханием паров этого летучего вещества, если градусник все же разбился.- Они (пары) образуются уже при комнатной температуре и усиливаются при нагревании ртути. Человек может вдохнуть пары и они поглощаются организмом. И сразу важный совет: не собирайте ртуть с помощью пылесоса! Пылесос нагреет ртуть и вы только усугубите ситуацию. Тем более, частички ртути могут остаться в пылесосе и давать испарения при следующих уборках, — написал в своем телеграм-канале врач-педиатр Александр Сиволобов со ссылкой на National Capital Poison Center.При вдыхании концентрированных паров ртути могут появиться:кашель,боль в горле,проблемы с дыханием,боль в груди,рвота,головная боль.При прикосновении к ртути тоже бывают неприятные последствия — от раздражения до отравления, если кожа повреждена. При контакте советуют промыть участок кожи водой с мылом и вывести пострадавшего на свежий воздух. Если у вас появились какие-то симптомы, обратитесь как можно быстрее к врачу — при необходимости он назначит лечение.Что делать, если разбился градусникСобирать ртуть вам придется самостоятельно — аварийные бригады экологических служб в таких ситуациях не выезжают на дом. Как ранее поясняли «Доктору Питеру» в такой службе, вас могут проконсультировать по телефону горячей линии (в Петербурге 328-80-69) и при необходимости проведут бесплатный контроль качества проведенной уборки ртути — то есть измерят содержание паров ртути в воздухе. Оставить запрос на проверку можно также, позвонив по телефону горячей линии.Врач-педиатр также опубликовал инструкцию, как действовать в подобных ситуациях:Попросите домашних (включая животных) покинуть место происшествия. Не позволяйте наступать на ртуть и не разрешайте детям помогать вам в уборке.Закройте дверь, а в самом помещении откройте настежь окна — ртуть летучий элемент, поэтому проветривать желательно как можно дольше.С деревянного пола, линолеума, кафельной плитки и других жестких поверхностей ртуть удаляется достаточно легко. А вот если она попала на ковер или шторы, их по правилам рекомендуется выбросить.Прежде чем приступить к уборке, наденьте резиновые, нитриловые или латексные перчатки.Будьте аккуратны с осколками стекла — положите их на бумажное полотенце, сложите его и уберите в пакет с молнией-застежкой.Найдите видимые шарики ртути. Для уборки не используйте пылесос или веник, а также не сливайте собранную ртуть в канализацию. Подойдут бумага или картон. Можно воспользоваться пипеткой — медленно и осторожно высыпайте ртуть на влажное бумажное полотенце, затем положите его в пакет на застежке-молнии и плотно закройте. Для уборки мелких шариков ртути можно использовать скотч или крем для бритья — нанесите крем на маленькую кисть и точечно соберите шарики.Ртуть может разлетаться далеко по гладкой твердой поверхности. Поэтому с помощью фонарика проверьте, что собрали все — шарики ртути нигде не прилипли и не попали в трещины на полу.После уборки свяжитесь с МЧС по телефону 112 для получения дальнейших инструкций.