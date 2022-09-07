Сотрясения мозга тренируют череп

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Неоднократные сотрясения мозга могут увеличить толщину костей черепа и сделать его более плотным. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Монаша.Вроде бы нет ничего хорошего в неоднократных травмах головы, но теперь eчёные из Австралии доказали, что из-за них череп делается более плотным. Правда, сами исследователи не уверены, обеспечивает ли нам бронированный череп какую-то дополнительную защиту. Было установлено, что если на голову лабораторных крыс время от времени падал небольшой груз, который стимулировал симптомы сотрясения мозга, после выздоровления у них оказывался более укреплённый череп.Исследователи считают, что организм работает таким образом для укрепления защиты мозга - самого важного органа у животных. Группа исследователей не смогла определить, действительно ли эта дополнительная толщина уменьшает вероятность травм головного мозга в будущем.Отметим, что сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы наукой хорошо изучены. Но было проведено слишком мало исследований по поводу естественной реакции организма на них, а также имеющихся в нём встроенных средств защиты от подобных травм. Наука долгое время игнорировала потенциальное влияние черепа на сотрясения мозга и на те механизмы, с помощью которых он от этой угрозы защищается. Новые данные показывают, что череп может считаться важным фактором, влияющим на последствия повторяющихся сотрясений мозга.