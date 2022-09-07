Кому бесполезно делать прививку от COVID-19: новое исследование

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Есть группа людей, у которых добиться адекватного ответа иммунитета на бустерную дозу вакцины не удалось. Антитела не росли, а иногда даже падали в течении контрольных 60 дней.Кампания по вакцинации против ковида стала активнее с ростом заболеваемости и не обошлась в России без скандалов. Например, многих смутило, что их предлагали прививать просроченным препаратом, причем сроки некоторых упаковок закончились еще полгода назад. Однако срок годности «Спутника V» продлили. И в виде исключения даже тех партиий, что уже были выпущены в оборот. Иммунологи объяснили, что это не опасно и все так же эффективно.Теперь «масла в огонь» подлили ученые из США. Им удалось выяснить, что делать прививку тем, кто недавно перенес новую коронавирусную инфекцию, абсолютно бессмысленно. Она не повышает иммунный ответ, а в некоторых случаях даже способна гасить его. Правда касается это тех, кто переболел меньше 60 дней назад. По остальным данных нет, наблюдение продолжалось только 2 месяца.- Недавняя инфекция препятствует ответу В-клеток на ревакцинацию, — считают ученые из Национального института здравоохранения США. Препринт исследования они опубликовали в научном журнале BMJ.Если говорить проще, у тех, кто недавно переболел, иммунный ответ на вакцину был заметно слабее, чем у тех, кто не болел вообще, или перенес вирус давно. При этом, чем меньше интервал между выздоровлением и вакцинацией, тем ответ на нее хуже.- Если совсем упростить, то причина такого падения эффективности вакцинации вскоре после болезни — «напряженное» состояние определенного типа В-клеток, — объяснила биолог Ирина Якутенко. — В-клетки — предшественники тех, что потом будут стабильно вырабатывать антитела.После болезни они уже и так активизировались и не требуют дополнительной стимуляции.То есть, в любом случае между болезнью и вакцинацией должно пройти время. И желательно, чтобы это было не менее 60 дней, в которые проводилось исследование. Пока не закончится один цикл подъема антител, второй никакого толка не принесет, разве что не ухудшит. Хотя снижение иммунного ответа было не критическим, прививка не делала человека уязвимым перед вирусом.- Бесконечно колоть себе один и тот же антиген раз в две недели тоже не нужно: есть данные, полученные на других моделях и не для ковида, что слишком частая стимуляция одним и тем же антигеном может быть вредна, — предупреждает Ирина Якутенко.Раньше считалось, что можно делать прививку, как только уйдут симптомы после болезни. Сейчас речь идет о минимум 60-дневной передышке. Правда, иммунологи откладывать вакцинацию тоже не рекомендуют, чтобы не пропустить момент, когда уже точно надо. Особенно это касается людей из группы риска.- Ревакцинация обеспечивает защиту от тяжелого заболевания, вызывая сильный иммунитет, которой дополнительно усиливается перенесенной инфекцией, — говорят исследователи. — Однако до этого было неизвестно, влияет ли на иммунные реакции интервал между заражением и вакцинацией. Нам удалось это установить.