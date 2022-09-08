Когда и в каком порядке режутся молочные зубы и при каких симптомах нужно к врачу

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Рождение малыша - счастье для любой семьи. Первая улыбка, первый шаг всегда приносит счастье родителям. Момент прорезывания у ребенка первых зубов может стать не самым приятным для крохи. Ребенок капризничает, может подняться температура, ребенок становится беспокойным, часто плачет и плохо спит. Чтобы исключить заболевания, которые у малышей диагностируются гораздо сложнее, чем у взрослых детей, стоит обратиться к врачу. Очень часто такие состояния возникают в момент прорезывания первых зубов.Когда у детей начинают резаться зубыВ среднем первый зуб у грудничков появляется в возрасте около 6 месяцев. Но также нормально, если он прорежется в 4 или в 12.В каком порядке режутся зубыСроки прорезывания зубов у разных детей отличаются, но есть усреднённые значения. Как правило, зубы начинают расти парами.Центральные резцы: верхние в 8–12 месяцев, нижние в 6–10.Боковые резцы: верхние в 9–13 месяцев, нижние в 10–16.Клыки: верхние в 16–22 месяца, нижние в 17–23.Первые премоляры: верхние в 13–19 месяцев, нижние в 14–18.Вторые премоляры: верхние в 25–33 месяца, нижние в 23–31.Обычно к 2,5 годам у малыша появляются все 20 молочных зубов.Какие симптомы прорезывания зубов бывают в нормеУ каких?то детей зубы вылезают незаметно для родителей, а кто?то мучается с каждым новым.Доказано, что для прорезывания зубов характерно:чрезмерное слюнотечение;постоянное желание что?то жевать;капризность и раздражительность;небольшое повышение температуры (не больше 38 °C);болезненные и чувствительные дёсны.Некоторые врачи также связывают с появлением зубов покраснение щеки с одной стороны, стремление младенца постоянно тянуть за мочку уха, раздражение на лице и ухудшение сна.Иногда при прорезывании возникают кисты — скопления жидкости под десной. Если к ним примешивается кровь, получаются гематомы. Они не требуют лечения и проходят, когда зуб прорывает десну. Если они держатся дольше двух недель, возможно, придётся посетить стоматолога.При каких признаках нужно обратиться к врачуОколо шести месяцев ребёнок знакомится сразу с большим количеством микроорганизмов, ведь у него появляется пищевой интерес и желание попробовать всё на вкус. Приблизительно в это же время уменьшается количество защитных антител, которые передаются от матери с молоком. Поэтому организм малыша становится более восприимчивым к инфекциям.Но родители часто не обращают внимания на симптомы заболеваний и думают, что во всём виноваты режущиеся зубы. Это опасно, потому что можно пропустить что?то серьёзное.Обратитесь к врачу, если:температура выше 38 °С;есть диарея;ребёнок отказывается от пищи или питья;у него непривычно больной внешний вид.Как облегчить симптомы прорезывания зубов у детейДля каждого ребёнка будут работать разные способы. Поэтому пробуйте все и выбирайте подходящий:Грызунки — они бывают охлаждаемые или нет.Массаж дёсен чистым полотенцем.Кусочки овощей и фруктов, которые можно жевать. Но не оставляйте ребёнка одного с едой — есть риск подавиться.Игры и обнимашки, чтобы отвлечь от боли.При необходимости — безрецептурные обезболивающие на основе ибупрофена и парацетамола.Чего не надо делать при прорезывании зубов у ребёнкаНекоторые способы навредят больше, чем помогут.Подслащённые грызунки или печенье с сахаромНе нужно макать грызунки в мёд или сироп, а также предлагать сладкие сухарики или печенье. Это может привести к кариесу.Гомеопатические и травяные средстваЛабораторный анализ некоторых безрецептурных средств показал, что состав отличается от указанного на этикетке. В некоторых было больше белладонны, чем заявлял производитель. При передозировке она вызывает судороги и остановку дыхания, поэтому даже безобидные средства могут быть опасны.Гели с анестетикамиДоказательств, что гели помогают, немного. Скорее всего, дело в том, что дети их быстро слизывают. А средства, которые содержат лидокаин и бензокаин, опасны для здоровья.Бензокаин не рекомендован, потому что иногда вызывает тяжёлые аллергические реакции, удушье и синюшность кожи. А лидокаин в худшем случае может привести к судорогам, остановке дыхания и смерти. Поэтому лучше отказаться от них, так как потенциальная польза несопоставима с рисками.Янтарные бусыЕсть мнение, что могут помочь янтарные бусы. Якобы они выделяют янтарную кислоту, которая снимает воспаление, если их грызть. Но это не доказано. Зато их точно небезопасно использовать, потому что ребёнок может задохнуться.