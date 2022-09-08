Доктор Мясников назвал главный способ борьбы с изжогой
«Изжога не всегда болезнь. Это часть физиологического состояния, например, людей с избыточным весом или спортсменов», — добавил ведущий.
Мясников предупредил, что предпринимать меры при ощутимом дискомфорте в любом случае необходимо. Изжога может быть симптомом гастроэзофагеального рефлюкса, когда кислое содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Эта болезнь характеризуется жжением и болью за грудиной, а также сухим кашлем. У двух процентов людей это состояние может перерасти в рак.
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