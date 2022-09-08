Российский эндокринолог объяснил набор веса у людей после 40 лет

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала россиянам, по какой причине люди после 40 лет начинают быстрее полнеть, а также как этого избежать.В беседе с представителями СМИ российский медик объяснила, что активное увеличение массы тела после 40 лет происходит из-за снижения уровня половых гормонов в организме. По этой причине человеку хочется больше есть, а лишняя энергия уходит в жировые отложения, передает слова эндокринолога радио Sputnik.Второй причиной является снижение физической активности."После 40 лет мы больше времени проводим дома, меньше занимаемся спортом и меньше двигаемся. При размеренной жизни жировые отложения сжигаются менее активно",– рассказала Казачкова.Она отметила, что для противостояния негативным изменениям людям старше 40 следует посещать спортзал чаще и регулярнее, чем они это делали в 30 лет.