Что такое думскроллинг и как он убивает ваше здоровье

Думскроллинг – это феномен, характеризующийся чрезмерным потреблением негативных новостей в интернете. Его также называют "болезненным погружением в новостную ленту, где преобладают плохие вести".В современном мире от думскроллинга страдает множество людей. Не так давно ученые выяснили, что эта привычка оказывает крайне негативное влияние как на психическое, так и на физическое здоровье. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".Эксперты из Техасского технологического университета провели исследование с участием 1,1 тысячи человек. У 16,5% из них обнаружили признаки чрезмерно проблемного потребления новостей, еще у 27,3% умеренно проблемного. У остальных проблем со здоровьем из-за поглощения новостной ленты не возникало.Ведущий автор исследования Брайан Маклафлин отметил, что, проводя слишком много времени за чтением негативных новостей, человек психологически погружается в них и начинает видеть мир в темных тонах. Более того, мир кажется ему опасным:"В таком случае может образоваться порочный круг — вместо того, чтобы отключиться от новостей, люди еще больше втягиваются в ленту, зацикливаются на сообщениях и круглосуточно проверяют обновления, чтобы облегчить свои эмоциональные страдания. Но это не помогает. И чем чаще люди проверяют новостные ленты, тем больше это начинает мешать другим аспектам жизни",– пояснил специалист.Изучив данные думскроллеров, ученые выяснили, что 74% из них страдают от проблем с психическим здоровьем, а у 61% с физическим.По мнению ученных, чтобы не стать заложником плохих новостей, человек прежде всего должен осознать, что прокручивание ленты становится для него проблемой. После этого стоит попробовать потреблять информацию в более длинных форматах и при этом с каждым днем обращаться к новостям все реже.