Мифы о “здоровом” загаре сохраняются, несмотря на предупреждения о раке кожи и старении

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Согласно новому исследованию, представленному на 31-м конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV), среди европейцев 8 из 10 считают загар привлекательным и почти столько же (73%) – полезным.И это несмотря на десятилетия информационных кампаний, связывающих чрезмерное пребывание на солнце с раком кожи и старением во многих странах.Опрос, проведенный La Roche-Posay Laboratoires и IPSOS среди 17 000 человек в 17 странах, включая 6 000 из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и России, показал, что “здоровый загар” и другие мифы о безопасности загара все еще очень живы в Европе и других странах.Среди других мифов – убеждение, что солнцезащитные средства не нужны, когда погода пасмурная, и что солнцезащитный крем не нужен, если вы уже обгорели.Опрошенные из неевропейских стран, включая Америку, Африку, Океанию и Азию, относились к загару с несколько меньшим энтузиазмом, чем европейцы: 67% назвали загар привлекательным, а 59% – полезным.Хотя 92% европейцев знали о рисках старения кожи, связанных с солнцем (86% за пределами Европы), 84% признались, что не защищают себя круглый год (79% за пределами Европы).Комментируя полученные результаты, ведущий исследователь профессор Тьерри Пассерон сказал:“Это исследование показывает, насколько укоренился миф о “здоровом” загаре – даже у тех, кто уже пострадал от солнца или у кого развился рак кожи. Нам необходимо повысить осведомленность о повреждении клеток кожи в результате воздействия солнца, которое может привести к фотостарению и раку кожи. Это особенно важно в Европе, где защита от солнца кажется наиболее неадекватной по сравнению с другими странами”.Опрос также показал, что только 56% европейцев знают, что солнцезащитные средства полезны в пасмурную погоду (по сравнению с 64% за пределами Европы), а каждый четвертый (24%) считает, что безопасно выходить на улицу без солнцезащитных средств, когда они уже загорели (по сравнению с 21% за пределами Европы).Только 1 из 10 (10%) европейцев сказал, что они регулярно или часто используют все формы защиты от солнца, такие как нанесение солнцезащитного крема, пребывание в тени, ношение шляпы и защитной одежды круглый год, по сравнению с 14% жителей за пределами Европы.“Общественность также должна понять, что защищать кожу необходимо круглый год, даже в пасмурную погоду. После нанесения солнцезащитного крема его необходимо наносить повторно каждые 2 часа, чтобы обеспечить достаточную защиту. Другие меры, такие как ношение солнцезащитных очков, шляпы и защитной одежды, а также поиск тени при любой возможности, также являются ключевыми привычками фотозащиты”,– прокомментировал профессор Пассерон.По последним оценкам, около 1,7% взрослых в Европе страдают раком кожи (около 7,3 миллиона человек). Ультрафиолетовое (УФ) воздействие солнца также ответственно за более чем 80% видимых признаков фотостарения, таких как морщины и линии.