Повышенный кортизол: симптомы чрезмерной выработки гормона стресса

Кортизол называют стрессовым гормоном – если его уровень высок, значит, организм находится в состоянии стресса.По словам врача-эндокринолога Эльвиры Яушевой, кортизол является стероидным гормоном, выполняющим в организме множество функций. Сразу в большом количестве он может высвобождается во время нагрузки — умственной или физической, — его выработка необходима, чтобы человеческий организм мог перенести стресс, каковым для него становится увеличение нагрузки и напряжения.Кортизол в основном отвечает за то, чтобы организм в сложных обстоятельствах снабжался достаточным количеством энергии – он «отключает» потребление энергии системами, от которых не зависит сохранение жизни.Однако если организм выделяет слишком много этого гормона, то возникают проблемы: в этом случае медики говорят о гиперкортицизме, который не только проявляется неприятными симптомами, но и надолго ухудшает самочувствие.Следующие симптомы говорят о чрезмерной выработке гормона стресса кортизола.Истощение. Кортизол повышает работоспособность организма, а также тонизирует его в момент стресса. Если его активная выработка носит краткосрочный характер, это помогает, но в долгосрочной перспективе становится тяжелым бременем. Организм устает постоянно быть «на взводе»: возникают мышечная слабость, ощущение стойкого физического истощения.Высокое кровяное давление. Повышенный кортизол заставляет тело существовать в «режиме боеготовности», увеличивает частоту сердечных сокращений. В результате увеличивается кровяное давление.Депрессивное настроение. Обилие гормонов стресса неизбежно влияет на наш эмоциональный мир. Следствием гиперкортицизма могут быть внутреннее беспокойство, депрессивные ощущения, перепады настроения, напряженность, страхи.Увеличение веса. Люди могут набирать вес в стрессовые периоды, даже если едят мало – их гормоны стресса посылают сигналы о том, что организм должен готовиться к плохим временам. Как следствие, замедляется обмен веществ – так тело пытается сохранить энергию в качестве резерва.Проблемы с кожей. Когда в организме повышается уровень кортизола, страдают сосуды, очень чувствительные к этому гормону. В результате их спазмов, излишнего напряжения и повреждений появляются синяки, а также ухудшается заживление ран.