Доктор Мясников назвал слабость в ногах признаком смертельного синдрома Гийена-Барре

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" назвал неочевидный признак смертельного синдрома.

По словам медика, не стоит игнорировать слабость в ногах после перенесенной инфекции:

"Если вдруг после пищевой токсикоинфекции или достаточно заметного ОРЗ у вас или у ребенка развивается слабость в ногах, ребенок перестал стоять, ходить, вам трудно встать с кресла, и все это прогрессирует, пусть у вас или у вашего врача возникнет мысль: а нет ли здесь Гийена-Барре?".

Медик отметил, что данное заболевание довольно редкое – один случай на 100 тысяч, однако предварительно исключать его не стоит.
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