Доктор Мясников назвал слабость в ногах признаком смертельного синдрома Гийена-Барре

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" назвал неочевидный признак смертельного синдрома.По словам медика, не стоит игнорировать слабость в ногах после перенесенной инфекции:"Если вдруг после пищевой токсикоинфекции или достаточно заметного ОРЗ у вас или у ребенка развивается слабость в ногах, ребенок перестал стоять, ходить, вам трудно встать с кресла, и все это прогрессирует, пусть у вас или у вашего врача возникнет мысль: а нет ли здесь Гийена-Барре?".Медик отметил, что данное заболевание довольно редкое – один случай на 100 тысяч, однако предварительно исключать его не стоит.