Похудение для ленивых: Как сжигать больше калорий – 10 советов

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Знаете ли вы, что один из секретов быстрого сжигания калорий заключается в том, чтобы не удалять из своей диеты все жиры? Ведь некоторые из них помогают сбросить вес, например, кокосовое масло.Многим из нас хотелось бы узнать, что следует делать для того, чтобы сжигать больше калорий? Как правило, в этом случае специалисты советуют чаще заниматься спортом. Действительно, физическая активность не только заметно повышает расход энергии, но и улучшает мотивацию, а также настроение. Благодаря этому, ваш организм начинает сжигать больше калорий, а значит, вы можете похудеть без вреда для здоровья. Однако, достичь этой цели можно разными путями.Как заставить свой организм сжигать больше калорий?Пейте больше водыНе сокращайте количество калорийТщательно выбирайте жирыДобавляйте в пищу кайенский перецПейте имбирный отварОбратите внимание на кокосовое маслоЕшьте больше овощейРазделите дневной объем пищи на несколько приемовОсторожнее со стимулирующими веществамиХорошо отдыхайтеОднако, достичь этой цели можно разными путями.Сегодня нам хотелось бы поделиться с вами 10 наиболее эффективными советами, которые позволят сжигать больше калорий без занятий спортом. В результате, вы сможете быстро сбросить вес, даже если спортзал — ваш худший кошмар.Как заставить свой организм сжигать больше калорий?К сожалению, многим из нас никак не удаётся похудеть. В то же время, некоторые приходят к намеченной цели, но им приходится платить за это довольно высокую цену.Поэтому, практически всех волнует вопрос: можно ли добиться стройной фигуры с меньшими усилиями и без самопожертвования?В нашей сегодняшней статье мы хотим рассказать вам о 10 полезных рекомендациях. Следуя им, вы сможете быстро сбросить вес без особых усилий. Хотим особо подчеркнуть, что тут нет никакой «магии» — в основе лежит правильное питание и другие полезные привычки.1. Пейте больше водыВы знали, что обычная вода способна ускорить метаболизм, а вместе с ним увеличить и расход энергии. Если вы станете пить больше воды, вашему организму будет легче удалять излишки жидкости и токсины.Именно поэтому, первый наш совет заключается именно в этом. Эта простая привычка позволит вам сжигать больше калорий, а значит быстрее сбросить вес.На протяжении дня следует выпивать примерно два литра воды. Точное количество зависит от вашего веса и других параметров. Рекомендуем пить воду небольшими порциями, но часто. Обязательно делайте это утром натощак и между приёмами пищи. Такое распределение воды в течение дня позволит вам быстрее добиться намеченной цели.2. Не сокращайте количество калорийДумаете, что для того, чтобы похудеть нужно меньше есть? Это не совсем так.Напротив, из-за низкокалорийных диет организм привыкает тратить меньше энергии. В результате чего, становится ещё труднее сбросить вес.Другая проблема подобных диет заключается в том, что стоит начать питаться нормально, килограммы возвращаются.3. Тщательно выбирайте жирыЗабудьте о мифе, утверждающем, что все жиры вредны для здоровья. Это не так. Некоторые из них очень полезны и даже помогают избавиться от лишнего веса.Дело в том, что некоторые виды жиров стимулируют метаболизм и полностью усваиваются организмом, в то время как другие просто накапливаются, формируя жировые отложения.Полезные жиры содержатся в таких продуктах, как:Голубая рыбаЯичный желтокАвокадоОрехиСеменаРастительное масло первого отжима (оливковое, кокосовое, кунжутное, льняное)Гхи или топленое масло4. Добавляйте в пищу кайенский перецКайенский перец представляет собой эффективное средство для похудения. Благодаря ему, организм начинает сжигать больше калорий и жиров, тратя на это меньше усилий.Возможно, острая пища кажется вам непривычной или вы боитесь, что она вызовет нарушения пищеварения. Поэтому рекомендуем добавлять кайенской перец в свой рацион постепенно.Его можно использовать при приготовлении огромного числа различных блюд: рагу, супов, мяса, рыбы и т. д.5. Пейте имбирный отварИмбирь, как и кайенский перец, способен быстро активировать обмен веществ. Вот почему, мы советуем вам обязательно включить этот корень в свой рацион.При этом, он обладает и рядом других полезных свойств: улучшает пищеварение и стимулирует выведение жидкостей. Именно поэтому, имбирь является незаменимым элементом любой диеты.Например, вы можете приготовить отвар из имбиря и добавить в него лимонный сок. Пейте этот чай на протяжении всего дня. Он одинаково эффективен как холодным, так и горячим.6. Обратите внимание на кокосовое маслоКокосовое масло extra virgin принадлежит к группе полезных жиров, о которых мы рассказали вам в третьем пункте.Оно помогает организму сжигать больше калорий, а также полезно для борьбы с жировыми отложениями в области живота и талии.7. Ешьте больше овощейЛюбопытная особенность некоторых овощей заключается в том, что они обладают «отрицательной калорийностью». Другими словами, организм тратит на их переваривание больше калорий, чем в них содержится.Вы можете есть их свежими или приготовленными.8. Разделите дневной объем пищи на несколько приемовЕсли вы хотите расходовать больше калорий и при этом избежать постоянного чувства голода, рекомендуем есть несколько раз в день. Например, 3 основных приема и несколько перекусов.Каждый такой приём пищи должен утолять голод, но не наполнять ваш желудок целиком.9. Осторожнее со стимулирующими веществамиТакие напитки, как кола и кофе, также способны стимулировать обмен веществ.Но стоит иметь в виду, что при этом они оказывают возбуждающее воздействие и на нервную систему. Поэтому, злоупотребление ими может стать причиной нервозности, учащенного сердцебиения и бессонницы.Обратите внимание, что многие из добавок, нацеленных на похудение, также содержат кофеин.10. Хорошо отдыхайтеЕсли вы хотите быстрее похудеть и далее поддерживать свою фигуру, необходим здоровый сон. Что мы хотим сказать, говоря о хорошем отдыхе? Имеется в виду сон, достаточный для того, чтобы организм полностью восстановился. То есть, не менее 8 часов в день.Дефицит сна негативно влияет на нервную систему, а недостаток энергии приводит к увеличению аппетита. В результате, вы начинаете больше есть.В то же время, если спать слишком много, эффект будет противоположный. Метаболизм замедлится, организм начнет тратить меньше калорий и вы начнете легко уставать.