Кризис среднего возраста существует в реальности

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Так называемый кризис среднего возраста происходит в реальности, как установили учёные из Великобритании, США и Сингапура. Его пик приходится на промежуток от 40 до 50, когда человек испытывает максимум стресса на работе и в жизни.Исследователи утверждают, что кризис среднего возраста - это реальность. Такой вывод они сделали, наблюдая за тысячами людей из разных возрастных групп. Было установлено, что пик так называемого рабочего стресса отмечается приблизительно в 45, когда человек ощущает на себе максимальное давление от трудовых перегрузок.Когда люди вступали в последний этап среднего возраста, у них вырастали показатели бессонницы, головных болей, тревожных расстройств и депрессий. Следовательно, в середине жизни многих людей что-то элементарное идёт не так, как высказались авторы исследования, назвав подобное тревожным парадоксом. A парадокс потому, что теоретически в этом возрасте люди должны быть счастливы, поскольку их зарплаты достигают пика, а серьезных проблем со здоровьем в 45 ещё быть не должно. Однако если вспомнить психологов прошлых лет, то они описывали кризис среднего возраста именно как разочарование человека тем, чего ему в жизни сделать не удалось. В 45 или 50 лет он понимает, что не стал знаменитым спортсменом или артистом, не женился на фотомодели и не приобрел себе виллу на Карибских островах, а всего лишь работает каким-нибудь старшим статистиком на периферии. Жизнь его уже не изменится кардинально к лучшему, поскольку времени для этого не осталось. Именно это и нагоняет тоску, как правило, на мужчин, которые чаще страдают от этого кризиса.