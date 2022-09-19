«Ведут к ожирению и диабету»: врач назвал вредные утром каши

Известный российский диетолог Михаил Гинзбург поделился рекомендацией не употреблять утром на завтрак манную и рисовую каши.В России каши являются одним из традиционных блюд для завтрака – это плотная сытная еда, которая может давать много энергии, необходимой с утра для работы, учебы и другой активности. Но в интервью Гинзбурга прозвучало предупреждение: не все каши могут считаться полезной пищей, в особенности утром, когда от съеденного завтрака зависят многие важные физиологические процессы организме.«Каши – один из самых популярных видов завтрака для детей и взрослых. Однако не все из них полезны для здоровья», - заметил врач-диетолог в беседе с News.ru.Медик назвал наиболее вредные утром каши: таковыми являются манная и рисовая. Эти блюда в конечном варианте подразумевают добавление молока или сливок, сахара, масла – таким образом, могут быть слишком калорийными. При этом они содержат много рафинированных углеводов, почти не содержат клетчатки – организм усвоит их очень быстро, и процесс такого усвоения создаст избыток энергии, которая отложится в жир. Данные каши способствуют резкому росту сахара в крови: манка и рис так серьезно переработаны, что в них почти не остается питательных веществ, и их употребление крайне быстро ведет к выделению в кровь глюкозы.Регулярное поедание манной и рисовой каши делает человека склонным к лишнему весу и гипергликемии, с которыми связан риск развития других опасных осложнений, подчеркнул Гинзбург.«Манная и рисовая каши могут провоцировать развитие современных болезней, повышаются риски ожирения, атеросклероза, сахарного диабета второго типа и гипертонии», - предостерег эксперт.Специалист порекомендовал есть каши, приготовленные из «грубых» цельных круп вроде овса, ячменя, перловки или коричневого риса.