«Нет больше сил»: Постоянные усталость, слабость и их причины

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Чувство постоянной усталости, отсутствие сил, сонливость, подавленное настроение – тревожный сигнал. Причинами каких заболеваний могут быть такие симптомы и что делать – читайте в статье.Существует множество факторов, которые «угнетают» наш организм: вредные привычки, постоянный стресс, недосыпания, гормональный сбой и даже анемия. Стоит понимать, что быстрая утомляемость, слабость как эмоциональная, так и физическая — это не болезнь, а лишь симптом конкретного недуга.Постоянная усталость – причины и что делатьПостоянная усталость. Возможные причиныСлабость в конечностяхАнемияЧувство слабости после едыСиндром хронической усталостиПостоянная слабость у женщин и мужчинКак побороть усталость?ЗаключениеСильная усталость может возникнуть вследствие переутомления, недостатка физических нагрузок, депрессии, бессонницы и т. д.Прежде всего следует обратиться к врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем и начать искать причину во внешних факторах.Постоянная усталость. Возможные причиныПричин постоянной усталости много. Нехватка энергии в конце рабочего дня считается нормой и здесь достаточно будет выспаться. Но бывает, что и после полноценного сна Вы ощущаете себя разбитыми, уставшими.Вот несколько возможных причин, почему Вы чувствуете слабость и апатию:Нехватка витаминов и жизненно важных элементов. Речь идет в первую очередь о витаминах категории B, D, C, калии, железе, магнии, йоде и т. д. Чтобы определить, чего конкретно не хватает Вашему организму, следует сдать анализы и пройти обследование. Необходимые организму витамины и биологические микроэлементы содержатся в продуктах питания, а значит, при их дефиците правильным решением может стать организация рациона. В любом случае, следует проконсультироваться со специалистом.Нарушение гормонального баланса. Сбой гормонального фона у женщин и мужчин может иметь внешние и внутренние признаки. Вялость и быстрая утомляемость — одно из самых безобидных его проявлений. Если вместе с усталостью случаются головные боли, частое нарушение менструального цикла (у женщин), повышенное потоотделение, смена настроения, резкое изменение веса и т. д., следует обратиться к специалисту и ни в коем случае не заниматься самолечением. Чаще всего гормональный сбой обусловлен нарушением работы щитовидной железы.Депрессия. Симптоматическая картина депрессивного состояния разнообразна и может иметь признаки серьезных заболеваний: ощущение тяжести в груди, головные боли, тошнота, раздражительность, отсутствие аппетита или, наоборот, склонность к перееданию. Человека, страдающего депрессией, преследуют негативные мысли, снижение самооценки, ощущение ненужности и отсутствие интереса к жизни.Вегетососудистая дистония. Это целый комплекс серьезных симптомов, среди которых наблюдается головокружение, перебои в работе сердца, бессонница, нарушение пищеварения и т. д.Простудные заболевания, грипп. Сопровождается высокой температурой, болью в суставах и общим недомоганием. Ломота в теле — один из признаков наличия воспалительных процессов в организме.Проблемы с сердцем. В домашних условиях этот признак трудно диагностировать. Постоянная слабость вкупе с болью в сердце — явная причина отправиться на прием к кардиологу.Диабет. Для выявления данного недуга также требуется консультация со специалистом и комплексное обследование. Сахарный диабет — в каком-то смысле чума нашего времени, и чем скорее диагноз станет известен, тем вероятнее избежать тяжелых последствий.Анемия. Для этого заболевания характерно снижение гемоглобина, вследствие чего развивается кислородное голодание.Слабость в руках и ногахОщущение слабости в конечностях, которая не обусловлена усталостью от физических нагрузок, может происходить по следующим причинам:неврологические патологии,болезни позвоночника,эндокринные нарушения,отравление,онкология,беременность,воспалительные процессы.Чаще всего, выслушав пациента с жалобой на слабость в конечностях, терапевт ставит предварительный диагноз и выписывает направление к более узкому специалисту, назначает перечень анализов и обследование.Бывает, что общая слабость рук и ног связана с переутомлением. В таком случае нет особого лечения, пациенту советуют пересмотреть свой образ жизни и научиться правильно комбинировать работу, физические нагрузки и отдых.Мышечная слабость в конечностях также наблюдается при ВСД (вегетососудистая дистония).АнемияАнемия (малокровие) — состояние, характеризующееся дефицитом эритроцитов и снижением гемоглобина в крови. Гемоглобин — богатый железом белок, который придает крови красный цвет. Он помогает клеткам доставлять кислород из легких к остальным частям тела.Организм человека, страдающего анемией, просто не получает достаточного количества кислорода, из-за чего чувствуется общая слабость, быстрая утомляемость, резкая смена настроения и «туман» в голове.Общие симптомы анемииВот некоторые из наиболее распространенных симптомов анемии, с которыми обычно сталкиваются взрослые:усталость, вялость, отсутствие энергии;бледность кожи;быстрое или нерегулярное сердцебиение;одышка, проблемы с дыханием;боли в груди;головокружение или потеря устойчивости;снижение концентрации внимания;понижение температуры тела;головные боли.Лечение анемииВ первую очередь причину регулярной усталости следует выяснить вместе с лечащим врачом. Люди склонны к самолечению, чего делать категорически не стоит.Лечение анемии может иметь как терапевтический характер, так и хирургический. Поэтому не стоит оттягивать визит к врачу и закрывать глаза на общее недомогание.Чувство слабости после едыЕда — это источник энергии и логично, что после приема пищи мы должны чувствовать себя полными энергии и сил. Однако слабость после еды — явление нередкое. Почему же это происходит?Чаще всего слабость после обеда проявляется желанием вздремнуть минут 20. Согласитесь, это ощущение знакомо многим?Причины послеобеденной усталоститяжелая пища и переедание,повышение глюкозы в крови,заболевания ЖКТ,диабет,беременность,неправильный рацион,вредная пища,нарушение режима дня.Некоторые специалисты считают, что сонливость после приема пищи не что иное, как естественное проявление, которое зависит от наших циркадных ритмов. Однако научного подтверждения этому факту нет.Синдром хронической усталостиСиндром хронической усталости — это хроническое заболевание, характеризующееся крайней усталостью, которая длится более шести месяцев и тяжело поддается диагностике.Симптомами СХУ являются:боль в суставах, которая перемещается из одного места в другое;боль в мышцах;плохая концентрация;потеря памяти;увеличенные лимфатические узлы;головные боли;озноб;высокое потоотделение;расстройства пищеварения (например, синдром раздраженного кишечника);бессонница;психологические расстройства;снижение иммунитета.Список признаков синдрома хронической усталости на этом не заканчивается.Как правило, хронической усталости подвержены люди возрастной категории от 25 до 45 лет, а также подростки, испытывающие стресс на фоне переживаний в преддверии экзаменов. В группе риска находятся люди, испытывающие частые стрессы в профессиональной и личной сферах.Синдром хронической усталости еще называют болезнью «белых воротничков».Лечение синдрома хронической усталостиКак правило, синдром хронической усталости проявляется комплексом симптомов. Если даже после хорошего отдыха признаки хронической усталости не проходят: Вы ощущаете упадок сил, слабость в теле, разбитость, то во избежание осложнений нужно срочно обратиться к врачу.Есть вероятность, что терапевт не сможет назначить необходимое лечение из-за большого списка симптомов, смежных с признаками других болезней. Постановкой конечного диагноза и, возможно, лечением будет заниматься узкий специалист после полного обследования пациента.Помочь справиться с синдромом хронической усталости может:психолог. Если недуг связан с постоянным стрессом, переживаниями и тревогой, психолог или психотерапевт поможет справиться с эмоциональными перегрузками;невропатолог — если синдром вызван перенапряжением нервной системы;эндокринолог. Если усталость связана с нарушениями в эндокринной системе или гормональным сбоем, эндокринолог направит Вас на более детальное обследование;иммунолог. Слабый иммунитет, частые простуды и обострения хронических заболеваний также могут забирать жизненные силы.Постоянная слабость у женщин и мужчинПри хорошем самочувствии можно долго оставаться бодрым, активным и продуктивным в работе. Однако по разным причинам у мужчин и женщин появляется быстрая утомляемость, сонливость и слабость. Давайте разбираться, почему это происходит.Причины постоянной усталости и слабости у мужчинВопреки мнению о том, что вялость, головные боли и стресс присущи женщинам, мужчины тоже страдают от якобы мнимых недугов.Постоянная усталость у мужчин развивается на фоне следующих причин:психофизическое переутомление,бессонница,недостаток кислороданехватка витаминов и микроэлементов,прием седативных и антигистаминных препаратов,вирусные заболевания,депрессия,низкий уровень тестостерона,несоблюдение режима дня и неправильный образ жизни.Причины постоянной усталости у женщинОсобенностью женского организма считается способность к продолжению рода, с которой связано много изменений в теле женщины.В первую очередь сильную утомляемость ощущается во время предменструального синдрома, менструаций и беременности.Как правило, нет конкретного способа лечения усталости, которая возникла на фоне привычных изменений в женском организме. Здесь возможна корректировка болевых ощущений, если таковые имеются.Также сильная утомляемость и слабость у женщин может быть связана с гинекологическими заболеваниями и нарушением гормонального баланса. Чтобы вовремя предотвратить развитие серьезных проблем женского здоровья, стоит посещать гинеколога каждые полгода.Как побороть усталость?Когда организм сталкивается с кислородным голоданием, которое случается ввиду нарушения кровообращения и обмена веществ, мы ощущаем бессилие. Кружится голова, отмечается боль в висках, снижаются концентрация и продуктивность. Если это случилось, незамедлительно обратитесь к врачу. Как говорится — береги здоровье смолоду, и правильно говорится.Но если речь идет не о патологических изменениях в организме, а о функциональном расстройстве, то вот несколько советов о том, как справиться с усталостью и ощутить бодрость на весь день.Спать не менее 7–9 часов в день. Постарайтесь приучить себя к правильному режиму дня: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Помните, здоровый сон — залог прекрасного самочувствия. Во сне наш организм восстанавливается и набирается сил.Прохладный душ. Водные процедуры по утрам способны и взбодрить, и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.Вечерний моцион. Прогуляться перед сном очень полезно, особенно если в течение дня Вы большую часть времени провели в сидячем положении.Фитнес. Заниматься спортом можно даже дома, не обязательно посещать тренажерный зал и оплачивать услуги личного тренера. Регулярная 15-минутная разминка по утрам или в течение дня улучшает кровообращение и возвращает тонус сосудов.Отказ от вредных привычек. Алкоголь и табакокурение часто становятся причиной серьезных нарушение в организме, как минимум — вызывают спазм сосудов и плохое самочувствиеПолезный рацион. Переедание и увлечение фаст-фудом тоже можно отнести к вредным привычкам. Чтобы избежать проблем с лишним весом, начните питаться правильно. Употребляйте в пищу больше витаминов и прочих полезных микроэлементов.Фитотерапия. Если работа связана с регулярным стрессом и сильным переутомлением, нет ничего плохого в том, чтобы пить успокаивающие или тонизирующие настои или чаи из ромашки, мелиссы, мяты, валерианы, шиповника, женьшеня, земляники и т. д. Такая привычка поможет укрепить иммунитет и, возможно, справиться с нервными перегрузками.ЗаключениеПочувствовав слабость и все вышеперечисленные симптомы, не стоит откладывать поход к врачу. Ведь вовремя обнаруженная проблема может не только избавить от слабости и плохого самочувствия, но и спасти жизнь.Смена сезонов и резкие скачки атмосферного давления, недомогания и беспричинная усталость перестанут беспокоить, если быть с организмом на «ты».