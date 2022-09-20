Ученые назвали неожиданную опасность кофе: он может вызвать образование тромбов

Популярный горячий напиток, с которого мы так любим начинать утро, может быть опасен для здоровья — об этом говорит недавнее исследование.Тромбы могут образовываться в артериях и венах по самым разным причинам — это тяжелые заболевания, пожилой возраст, нездоровый образ жизни, травмы и операции, и даже прием гормональных контрацептивов.Оказывается, есть еще один фактор риска — под удар попали любители бодрящего напитка. Ученые выяснили, что кофе тоже может провоцировать тромбоз.В чем проблемаИсследование, опубликованное в журнале «Медицина и наука в спорте и упражнениях», показало, что прием кофеина во время высокоинтенсивных тренировок может повысить фактор свертывания крови, увеличивая вероятность образования тромбов.Исследование провели на двух группах — одна пила кофе, другая — напиток-плацебо. Мужчины выполнили две интенсивные тренировки с разницей в неделю. У них взяли анализы крови до начала эксперимента и после. В итоге оказалось, что те, кто пил напиток с кофеином, имел более высокий риск образования тромбов.- На самом деле напитки с кофеином могут обезвоживать организм, что приводит к сгущению крови, а это в свою очередь повышает риск образования тромбов, — цитирует Express слова доктора медицины Моники Вассерманн.Как объяснила эксперт, обезвоживание влияет на компоненты крови, она становится более густой и вязкой, циркулирует медленнее — и такой эффект зачастую проявляется в сосудах в области таза, ног, бедер и рук. Так на организм влияет не только кофе, но и энергетики — в них кофеина может быть еще больше.Отказываться от кофеина или нетВыводы ученых не доказывают, что ради здоровья нужно полностью отказаться от кофеина, поясняют эксперты издания. Для большинства людей кофеин в умеренных дозах безопасен.Тем не менее, исследование предполагает, что людям с плохими сердечно-сосудистыми маркерами, такими как высокое давление и уровень холестерина, а также курильщикам стоит избегать употребления кофеина во время тренировок.К тому же, есть данные, что кофеин наоборот может снижать риски венозного тромбоза. Об этом говорится в исследовательской статье, опубликованной в Journal of Thrombosis and Haemostasis.Так что окончательный вывод, как кофеин влияет на свертываемость крови, пока учеными не сделан.Стоит отметить, что кофеин также может вызывать и другие проблемы со здоровьем — бессонницу, головную боль, учащенное сердцебиение, мышечный тремор. Но только в том случае, если перебрать с кофе и другими продуктами и напитками, содержащими кофеин.