Как заваривать шиповник: правильные способы

О пользе шиповника знают практически все, но как только дело доходит до его применения в реальной жизни, энтузиазм быстро улетучивается. И только лишь потому, что далеко не все знают, как правильно заваривать шиповник, чтобы получить из него максимум пользы. «Рамблер» предлагает самые правильные способы заваривания ягод шиповника, причем как свежих, так и сушеных.Как заваривать свежие ягоды шиповникаВообще-то найти свежий шиповник задача не из простых, продается он осенью и лишь две-три недели в году, когда идет сбор урожая. Но если вам повезло купить свежий шиповник, то из напитка вы получите максимум пользы. Что нужно сделать:Тщательно промыть и высушить.Разрезать ягоды пополам, чтобы удалить все ворсинки.Разомните ягоды вилкой и переложите в стеклянный чайник или термос.Залейте горячей водой, но не кипятком. На литр воды понадобится пять столовых ложек ягод шиповника. Оставьте на 40 минут.Процедите через марлю.Мякоть, которая осталась на марле, переложите в кастрюлю, залейте двумя литрами воды и еще полчаса прокипятите.Смешайте все, что получилось. Настой готов!Сушеный шиповник можно заваривать разными способами, при этом ворсинки удалять не нужно. Идеальный вариант — предварительно измельчить ягоды шиповника в блендере или кофемолке (если вы достаточно настойчивы и упорны). Но можно заваривать и целые ягоды шиповника, правда полезных веществ в таком напитке будет меньше, а сам процесс дольше.Как заваривать сушеный шиповникПлоды промыть, просушить.Измельчить в блендере, если есть настроение. Если настроения нет, дайте себе труд проколоть каждую ягоду иглой, так настой будет более насыщенным. Переложить в заварочный чайник.Залить горячей, но не кипящей водой из расчета один литр воды на пять столовых ложек шиповника.Через 7-8 часов процедите настой. Если ягоды были целыми, дайте им постоять еще пару часов.Как заваривать шиповник в кастрюлеЭто самый быстрый и самый экономичный способ заваривания шиповника.Плоды промываете и даете высохнуть.Затем измельчаете в блендере, разрезаете на половинки или прокалываете каждую ягоду иголкой, в зависимости от того, на что хватает ваших сил.Перекладываете в кастрюлю, заливаете теплой водой из расчета — один литр воды на 3 столовые ложки шиповника.Даете настояться примерно полчаса.Ставите кастрюлю на медленный огонь еще на полчаса. Следите за тем, чтобы шиповник не закипел, иначе полезные вещества будут разрушаться.Снимите с плиты и дайте остыть. После чего отвар можно процедить и пить.Как заваривать шиповник в термосеНе всякий термос подойдет для заваривания шиповника, нужен такой, в котором колба выполнена из стекла. Если у вас остался старый советский термос, он отлично подойдет для этих целей, если нет, попробуйте найти или воспользуйтесь другим способом заваривание.Промойте и высушите ягоды.Измельчите в блендере.Заполните термос примерно на четверть.Залейте горячей, но не кипящей водой.Закрутите крышку, настой можно пить через два часа, но лучше дать ему постоять 8-10 часов.Перелейте настой в удобную емкость, а то, что осталось, залейте водой еще раз. Но больше двух раз заваривать одни и те же ягоды смысла нет.Сколько шиповника можно пить в деньСчитается, что витамины в готовом напитке сохраняются до 12 часов. Поэтому нет смысла заваривать сразу много шиповника, лучше каждый раз готовить свежий настой. Взрослым рекомендуется в сутки выпивать один стакан настоя шиповника, детям достаточно половины стакана. Для профилактики настой шиповника можно пить 2-3 раза в неделю, если уже заболели, то каждый день.Чем полезен шиповникВ шиповнике содержится большое количество витамина С, поэтому его могут назначать в сезон простуд и ОРВИ. Также шиповник богат витаминами группы В, флавоноидами, витаминами Е, К и А, кальцием, калием, магнием, железом, пектинами, яблочной и лимонной кислотами. Но здесь важно отличать два сорта шиповника — коричный и собачью розу. Нам нужен коричный, у которого все веточки коричневого цвета, в том числе самые молодые побеги, а колючки тонкие и прямые. У собачьей розы колючки загнуты, а молодые побеги зеленые. Кстати, садовые розы, если за ними не ухаживать должным образом, могут потерять сортовые качества и переродиться в шиповник. Но изменения эти только внешние, содержание полезных веществ в ягодах от этого не увеличится.Кому нельзя пить шиповникЕсли у вас есть аллергия на витамин С, то шиповник вам противопоказан. Также не рекомендуется пить шиповник в момент обострения заболеваний ЖКТ, например, при гастрите или язве. В шиповнике содержится много кислот, которые могут негативно влиять на зубную эмаль. Если у вас есть проблемы с эмаль, шиповник лучше исключить либо полоскать рот после его употребления.