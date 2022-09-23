Назван продукт, который может спасти от инфаркта

Медики уверены, что обычный шпинат, который добавляют в омлеты, пасту, салаты, сэндвичи, способен сберечь здоровье и даже спасти от инфаркта.Как утверждают врачи, употребляя шпинат, уменьшается уровень холестерина, укрепляются кости, регулируется кровяное давление и значительно снижается риск развития инсульта и инфаркта.Такое влияние он оказывает за счет большого содержания железа, кальция, калия, магния, натрия, цинка и витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К.Врачи советуют употреблять свежий шпинат сразу после покупки, так как продукт считается скоропортящимся.