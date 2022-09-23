Назван продукт, который может спасти от инфаркта
Как утверждают врачи, употребляя шпинат, уменьшается уровень холестерина, укрепляются кости, регулируется кровяное давление и значительно снижается риск развития инсульта и инфаркта.
Такое влияние он оказывает за счет большого содержания железа, кальция, калия, магния, натрия, цинка и витаминов: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К.
Врачи советуют употреблять свежий шпинат сразу после покупки, так как продукт считается скоропортящимся.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://woman.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий