Заготовки на зиму: как сохранить пользу овощей и фруктов?

Лето прошло, но осень также отлично подходит для того, чтобы сделать заготовки на зиму, если кто-то не успел летом. Как максимально сохранить пользу и витаминный состав?Диетолог Екатерина Ященко поделилась методами заготовок, которые помогут не просто сделать запасы овощей, но и сохранить их полезные свойства и качества.«Классические способы заготовки овощей и фруктов путём маринования и долгой варки приводят к потере полезных свойств. Особенно вредно использование уксуса», — отмечает эксперт.Хотя именно уксус многие хозяйки чаще всего используют в своих рецептах консервации.Гораздо более полезный метод с точки зрения сохранения витаминных свойств — это заморозка. Этот метод подходит для зелени, чеснока, щавля.?Если не хотите замораживать зелень, можно сделать нарезку из любимых ингредиентов и засолить ее в банке. Хранится такая заготовка в холодильнике. Потом используется при готовке разных блюд.Если вы любите соленые и маринованные овощи, попробуйте альтернативу — ферментация. Его разновидностями являются соление, мочение и квашение. С давних времен этот метод пользовался популярностью в нашей стране, когда о консервации никто еще и не слышал.Вместо уксуса старайтесь использовать натуральные, более полезные консерванты. Это могут быть семена горчицы, хрен, имбирь, чеснок, различные специи, которые не дадут размножаться бактериям.Овощи и фрукты можно не только замораживать, но и сушить. Для этого используют дегидраторы.Но ягоды и фрукты для компота все же лучше замораживать. Они сохраняют больше полезных свойств, а вкус таких компотов будет более насыщенным.Вместо варенья с огромным количеством сахара, можно замораживать пюре из фруктов (отлично для этого подходят яблоки).