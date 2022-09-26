Невролог Шамалов перечислил способы справиться с тревожностью
По словам медика, достаточные физические нагрузки, например, ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе, способны снять общее напряжение и разгрузить нервную систему.
Также при борьбе с тревожностью, по мнению Шамалова, стоит обратить внимание на дыхательные упражнения. А если человеку не удается справиться с таким состояние самостоятельно, то следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.
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