Невролог Шамалов перечислил способы справиться с тревожностью

Главный внештатный специалист невролог российского Минздрава Николай Шамалов рассказал, что иногда для того, чтобы справиться с беспокойством, следует выстроить режим дня.По словам медика, достаточные физические нагрузки, например, ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе, способны снять общее напряжение и разгрузить нервную систему.Также при борьбе с тревожностью, по мнению Шамалова, стоит обратить внимание на дыхательные упражнения. А если человеку не удается справиться с таким состояние самостоятельно, то следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.