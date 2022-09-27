Как вылечить простуду без лекарств быстро

При появлении первых симптомов ОРЗ не обязательно бежать в аптеку.Вместе с первым ощутимым похолоданием нас посещают и первые симптомы простуды. Стоит ли сразу бежать к врачу и хвататься за аптечку? Разбираемся, можно ли вылечить простуду без лекарств и какие простые правила следует соблюдать, чтобы быстрее вернуться в форму.Правило № 1: отдыхНельзя переносить простуду на ногах. При первых же проявлениях симптомов лучше отправиться в постель. Организму требуется полноценный отдых. Если температура не поднялась выше 38 градусов, постарайтесь не злоупотреблять жаропонижающими, но если чувствуете себя действительно плохо, терпеть тоже не стоит.Правило № 2: щадящее питаниеПросто необходимо хотя бы временно отказаться от всего вредного: копченой, жирной, острой, белковой пищи. Организм борется с инфекцией, и не стоит заставлять его тратить дополнительные силы на переваривание тяжелой пищи. также стоит ввести в рацион побольше натуральных витаминов (фруктов и овощей). Очень полезен теплый нежирный куриный бульон.Правило № 3: обильное питьеС помощью циркуляции жидкости организм очищается от токсинов, поэтому чем больше вы пьете, тем быстрее выздоровеете. Пить можно и нужно всевозможные теплые чаи – с лимоном и медом, с малиной, со смородиной, с плодами шиповника, с калиной, зеленый чай, ромашковый, липовый, хороший чай с мятой. А также морсы и компоты. Делать это желательно каждые 30-45 минут небольшими порциями.Правило № 4: сонЕсли вы чувствуете сонливость, не отказывайте себе в возможности поспать. Во время болезни очень важно хорошо высыпаться, потому что во время сна организм также набирается сил и ему легче преодолеть простуду. Поэтому чтобы вылечить простуду как можно быстрее, необходимо отлежаться, хорошо отдохнуть, в идеале выспаться. И ни в коем случае не переносите недомогание на ногах.Правило № 5: регулярное проветриваниеВ комнате, где отдыхает большой, всегда должен быть свежий воздух. А простейший способ снизить концентрацию вирусов – это регулярное проветривание помещения. В холодное время года рекомендуется проветривать 4 раза в день по 15-20 мин. Также желательно пользоваться увлажнителем воздуха, поскольку слизистые носа и горла и так раздражены, а значит, излишняя "сухость" им ни к чему.Мифы о простудеИ хотя кажется, что все давно знают, как быстро справиться с простудой и делать это правильно, все равно существует большое количество мифов об этом недуге. Мы решили развенчать самые популярные из них.При простуде необходимо закрыть все окнаВозвращаемся к пункту о проветривании. На самом деле свежий воздух – враг вируса. Регулярное проветривание избавляет дом от инфекций.Нужно одеться как можно теплееОдевайтесь, только если вам действительно холодно, нормальную терморегуляцию никто не отменял. А перегрев опасен не меньше, чем переохлаждение.При простуде нельзя мытьсяДействительно, принимать холодный душ не стоит, ведь переохлаждение ослабляет иммунитет. Но мыться в теплой воде – можно и даже нужно. При простуде вы потеете, с потом выходят токсины, а их необходимо смывать.Переел мороженого и простудилсяПричина заболевания – вирус, а не холод. Съесть столько мороженого или выпить такое количество холодной газировки, чтобы ослабить иммунитет, мягка говоря, сложно. А при боли в горле мороженое даже считается полезным. Оно действует как местное обезболивающее: снимает отек и уменьшает неприятные ощущения.