Ученые выяснили, какое спиртное может предотвратить деменцию — но важно, сколько вы пьете

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Исследователи из Австралии выяснили, как алкоголь может снижать риск развития деменции. Но дело не только в нем, но еще и в его количестве.Как привычка пить спиртное влияет на развитие деменции? На такой вопрос попытались ответить австралийские исследователи из Университета Нового Южного Уэльса. Они изучили 15 исследований на эту тему, проанализировав показатели слабоумия у 25 000 человек старше 60 лет. Ни у одного из них не было деменции в начале исследования.Всех испытуемых разделили на пять групп:трезвенники,употребляющие спиртное редко — не более 1,3 г спирта день,умеренно пьющие — до 25 г (стопка водки в день или бокал вина),постоянно выпивающие алкоголь — до 45 г в день,сильно пьющие — более 45 г (стакан крепкого спиртного).Для понимания — в бокале вина примерно 18 г спирта, в банке пива — 16 г, в рюмке водки — 10-15 г спирта.Неожиданный выводВ результате исследования у 2124 человек была диагностирована деменция. Оказалось, что риск ее развития был ниже вовсе не у трезвенников, а у тех, кто выпивает спиртное время от времени, то есть у людей из 2 и 3 групп — на 22%, пишет издание Everning Standart.- Умеренное употребление алкоголя связано с более низким риском развития деменции по сравнению с воздержанием от спиртного на протяжение всей жизни, — заявила для журнала Addiction исследователь Луиза Мьютон из Университета Нового Южного Уэльса.Заметное снижение рисков также наблюдалось у участников, которые пили именно пиво, но эксперты, участвовавшие в исследовании, предостерегли от его чрезмерного употребления.Ученые также предупреждают, что результаты исследования стоит оценивать с поправкой на то, что его участники сами сообщили о потреблении алкоголя — а часто люди склонны недооценивать, сколько спиртного они пьют на самом деле.По рекомендации ВОЗ, мужчинам и женщинам стоит избегать употребления алкоголя более 14 единиц в неделю. Это эквивалентно шести банкам пива или 10 небольшим бокалам вина. Потенциальные риски для здоровья — развитие заболеваний печени, рака и болезней сердца.Важно не что, а сколькоДоктор Луиза Мьютон предупредила, что результаты исследования не должны побуждать людей, подверженных риску деменции, пить больше алкоголя. Предполагается, что даже низкие уровни употребления алкоголя связаны с ухудшением здоровья мозга, сказала она.— Последние исследования о связи употребления алкоголя и деменции также доказывали, что чрезмерное употребление алкоголя, а также отказ от алкоголя, по-видимому, связаны с более высоким риском развития деменции, — так прокомментировала выводы австралийцев доктор Сара Имарисио, руководитель отдела исследований болезни Альцгеймера в Великобритании.