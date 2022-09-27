Обнаружена новая опасность размораживания эмбрионов

Если женщины проходят через ЭКО за счёт замороженных эмбрионов, они на 74% чаще страдают от преэклампсии. К такому выводу пришли учёные из Норвежского университета науки и технологии.Проходящие через экстракорпоральное оплодотворение за счёт использования замороженных ранее эмбрионов женщины более склонны к опасному осложнению во время беременности преэклампсии. Такие будущие мамы на 74% чаще сталкиваются с повышенным артериальным давлением при вынашивании ребенка. Вероятность преэклампсии после этого вида ЭКО сравнивали с её распространением у женщин, забеременевших естественным путём. Оказалось, что и в этом случае, и даже при использовании свежих эмбрионов, риск преэклампсии остаётся приблизительно одинаковым, а вот при их разморозке он намного вырастает. Таковы данные анализа более 4,5 млн беременностей. Преэклампсия или нарушение артериальног давления во время беременности - это серьёзное состояние, которое может быть смертельным как для матери, так и для младенца.Авторы исследования настоятельно призывают клиники по лечению бесплодия в разных странах мира тщательно оценивать потенциальные риски, прежде чем предлагать женщинам заморозку эмбрионов и называть это стандартной процедурой. Она позволяет представительницам прекрасного пола отложить беременность и роды до более подходящего с их точки зрения периода, когда у них, к примеру, появится идеальный партнёр или улучшится материальное положение.