Как выбрать подушку, на которой комфортно спать

Каждую ночь мы проводим как минимум восемь часов в обнимку с подушкой, поэтому очень важно ответственно подойти к ее выбору.Подобрав удобную подушку, вы здорово поможете своему организму, будете крепко спать и хорошо себя чувствовать при пробуждении. Разбираемся, как найти подходящий вариант для комфортного и здорового сна.Как выбрать высоту и жёсткость подушкиПри выборе высоты и жёсткости подушки важную роль играет поза, в которой вы обычно спите. Если вы сомневаетесь в том, что это за поза, посвятите несколько ночей исследованию.Когда почувствуете, что засыпаете, полежите несколько минут на спине, потом на боку и на животе. Оцените, в каком положении вам удобнее всего. Например, если вы полчаса пролежали на животе, но так и не уснули, вряд ли это ваша привычная поза. Обратите внимание и на то, в каком положении вы просыпаетесь утром. Записывайте все свои наблюдения, чтобы не запутаться.Если вы любите спать на спине, выбирайте подушку средней высоты (8–10 см), средней жёсткости и, возможно, с углублением для головы.Если вы спите на боку, выбирайте достаточно высокую и жёсткую подушку, так как она должна заполнять пространство между плечом и ухом и хорошо поддерживать шею. Высота подушки должна быть равна ширине вашего плеча — отрезку от основания шеи до плечевой точки.Если вы спите на животе, вам нужна мягкая и тонкая, почти плоская подушка высотой 6–8 см. Если вы вполне обходитесь и без такой, подложите подушку под живот, чтобы не было болей в пояснице.Если вы постоянно переворачиваетесь, выбирайте подушку средней высоты. Она должна быть достаточно мягкой, чтобы её можно было как-то подстроить под текущую позу сна.Как выбрать наполнитель подушкиНаполнителей сейчас очень много. Производители дают им свои названия, комбинируют различные виды материалов, усложняют внутреннюю структуру подушек.Современная подушка — это не просто мешок, набитый пухомВнутри могут быть пружины, несколько камер, заполненных наполнителем, несколько слоёв из разных наполнителей, скрытые валики под шею и прочие изобретения подушечной промышленности.Поэтому мы поговорим о достаточно популярных материалах и обозначим вопросы, на которые нужно ответить, прежде чем отправиться в магазин: так вы сможете объяснить консультанту, что именно ищете.1. Какая жёсткость подушки вам нужна?Из распространённых наполнителей самыми мягкими будут пух (натуральный и искусственный), холлофайбер, бамбук, хлопок, шёлк.Шерсть, материалы с эффектом памяти, гель считаются наполнителями средней мягкости.Жёсткий наполнитель — это латекс, гречневая лузга.2. Сильно ли вы потеете ночью? Бывает ли так, что вам жарко на подушке?Если утром вы просыпаетесь на влажной подушке, голове жарко и будто душно, значит, наполнитель и/или чехол подушки плохо пропускают воздух, не дышат.Хорошей воздухопроницаемостью обладают подушки из пуха, бамбука, шёлка. Однако и синтетические наполнители не уступают натуральным: волокна в них переплетаются таким образом, чтобы между ними оставалось заполненное воздухом пространство.Если подушка дышит, она упруга на ощупь и быстро восстанавливает форму после сжатияВоздухопроницаемость подушек из латекса и пены с эффектом памяти обеспечивается пористостью материалов и вентиляционными отверстиями.3. Вам важно, сколько времени будет отнимать уход за подушкой?Кому-то легко несколько раз в год свозить подушки в химчистку, а кому-то не хватает времени даже забросить их в стиральную машину.Самые требовательные в уходе — подушки из натурального пера и пуха: их надо регулярно сушить, взбивать перед сном, чтобы равномерно распределить наполнитель, и периодически отвозить в химчистку, так как почистить их самостоятельно не получится. Подушки из шерсти также придётся отдавать специалистам.Подушки с наполнителем из гречневой лузги рекомендуется чистить пылесосом. Раз в год придётся высыпать лузгу, просеивать и засыпать в уже выстиранный чехол.Бамбуковые, шёлковые и синтетические подушки можно стирать в машинке. А на подушках из латекса или материала с эффектом памяти достаточно просто заменить наволочку.4. Насколько долговечная подушка вам нужна?Самые недолговечные подушки сделаны из бамбука, холлофайбера, искусственного пуха. Года через три или даже раньше наполнитель может сбиться в комки, а подушка станет непригодной для правильного сна.Подушки из материалов с эффектом памяти, натурального пуха и пера, качественной синтетики прослужат до пяти лет.Самые долговечные — латексные подушки. Их срок службы — 10 лет и даже больше при правильной эксплуатации.5. Есть ли у вас аллергия? Если да, на что именно?Тут всё понятно: не стоит выбирать тот наполнитель, на который у вас аллергия. Самым сильным аллергеном считается пух и перо. Но вызвать неприятные симптомы может и бамбуковая подушка, в которой развелось много микроорганизмов.Как выбрать форму подушкиВновь вернёмся к вашей позе для сна. Если вы спите на спине, выбирайте прямоугольную подушку. Она может быть с валиком или выемкой под шею, если вам будет комфортно.Для сна на боку подойдёт прямоугольная подушка. Тут тоже уместен валик под шею и выемка под плечо.Для сна на животе выбирайте низкую прямоугольную подушку или подушку в форме звезды.Чек-лист покупателя подушкиЗапаслись теорией, теперь надо понять, что делать, если в магазине море подушек, а рьяный консультант уже склоняет вас к покупке. Вот чек-лист ваших действий:Расскажите консультанту, какую именно подушку вы ищете (жёсткость, материалы, стоимость). Уточните, есть ли у вас проблемы со сном.Не стесняйтесь выяснять у консультантов свойства подушек, наполнителей, чехлов. Причём желательно, чтобы вам объясняли, какие особенности материалов позволяют подушке дышать, отводить влагу и так далее.Попробуйте полежать на предложенных подушках. Оцените свои ощущения. При правильной высоте и форме подушки вы должны чувствовать себя расслабленно, нигде не должно быть зажимов, перегибов.Запомните, а лучше запишите характеристики предложенных вам подушек. Дома почитайте о свойствах конкретных наполнителей. Изучите отзывы о подушках выбранных марок.Как бы тщательно вы ни выбирали подушку в магазине, чтобы оценить её, надо поспать на ней недельку. Потому что удобство подушки будет зависеть даже от вашего матраса (чем он мягче, тем тоньше должна быть подушка). Поэтому выясните, можно ли будет протестировать подушку дома и вернуть её, если она не подойдёт. Закон «О защите прав потребителей» допускает возврат, если товар не был в употреблении, сохранены внешний вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.