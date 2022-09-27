5 симптомов, которые предупреждают о появлении опасных бляшек в сосудах сердца
Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний уже несколько лет лидирует в большинстве странах мира. Статистика крайне печальна: только в США каждые 34 секунды умирает один человек от патологий сердца и сосудов. Если посчитать число умерших за год, то становится страшно: так, по данным на 2020 год, в Соединенных Штатах не смогли спасти 697 тысяч человек.
Наши сосуды можно сравнить с трубами, говорит семейный врач Томи Митчелл.
- Вы когда-нибудь сталкивались с засором в ванной или раковине? Знаете же, что если вовремя принять меры, то его можно устранить без труда? А вот если подождать, пока ржавчина накопится, то спасти трубу будет сложнее. С сосудами такая же история, — пояснил врач ETNT.
Чтобы избежать опасных осложнений, нужно внимательно прислушиваться к своему телу. Томи Митчелл рассказал, на какие симптомы точно стоит обратить внимание.
Боль в груди
Вас точно должны насторожить неприятные ощущения в груди, особенно, если они не проходят в течении нескольких часов. Конечно, резкая боль может появиться далеко не сразу — зачастую все начинается с небольшого дискомфорта, чувства стеснения.
Если вы понимаете, что неприятные ощущения только усиливаются, то обязательно обратитесь к кардиологу — возможно, так вы спасете свою жизнь.
Одышка
Это еще один тревожный симптом, который опасно игнорировать.
- Когда сердце заполнено бляшками, оно не может эффективно перекачивать кровь. Это может вызвать накопление жидкости в легких, что затрудняет дыхание, — пояснил Томи Митчелл.
Иногда человеку может не хватать кислорода — виной тому тоже бляшки. В такой случае он страдает от головокружения и слабости.
Если вы понимаете, что у вас появилась одышка, то обязательно обратитесь к врачу. Зачастую человеку изначально тяжело дышать во время физической нагрузки, даже если она была минимальной, например, подъем по лестнице.
Учащенное сердцебиение
Вам кажется, что сердце стало как будто «ухать» в груди? Это может быть симптомом аритмии — мы чувствуем, что сердце уж слишком часто и громко стучит в грудной клетке или же, наоборот, как будто замирает. Такой симптом тоже может быть предвестником скорого инфаркта или инсульта.
Интересная деталь: аритмия может ухудшать качество жизни и способна повысить риск смерти, но, также она может быть доброкачественной или вариантом нормы.
Постоянная усталость
- Усталость считается распространенным симптомом сердечных заболеваний, это может означать, что в ваших сосудах уже скопилось достаточно бляшек. Со временем они могут затвердевать и сужать ваши артерии, затрудняя ток крови, что не может не привести к серьезным проблемам, — говорит Томи Митчелл.
Поэтому состояние «я выжат, как лимон, хотя только проснулся» точно нельзя игнорировать. Если запустить этот процесс, то все может закончиться сердечным приступом или же диагнозом «сердечная недостаточность».
Отеки ног
Когда в сосудах образуются бляшки, то они мешают крови нормально циркулировать по кровотоку. Итог — отеки, чаще всего первыми страдают ноги или же ступни.
Если вовремя обратиться к врачу, то от отеков можно избавиться, скорректировав образ жизни: нужно отказаться от вредных привычек, разнообразить меню и приучить себя к физическим нагрузкам. Если же процесс запущен, то врач может назначить медикаментозное лечение или же отправить пациента на операцию, заключил Томи Митчелл.
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