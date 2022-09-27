5 симптомов, которые предупреждают о появлении опасных бляшек в сосудах сердца

Одна из главных причин инсультов и инфарктов — это холестериновые бляшки, которые могут полностью закупорить сосуды. Эксперт рассказал, как вовремя распознать опасную патологию.Смерть от сердечно-сосудистых заболеваний уже несколько лет лидирует в большинстве странах мира. Статистика крайне печальна: только в США каждые 34 секунды умирает один человек от патологий сердца и сосудов. Если посчитать число умерших за год, то становится страшно: так, по данным на 2020 год, в Соединенных Штатах не смогли спасти 697 тысяч человек.Наши сосуды можно сравнить с трубами, говорит семейный врач Томи Митчелл.- Вы когда-нибудь сталкивались с засором в ванной или раковине? Знаете же, что если вовремя принять меры, то его можно устранить без труда? А вот если подождать, пока ржавчина накопится, то спасти трубу будет сложнее. С сосудами такая же история, — пояснил врач ETNT.Чтобы избежать опасных осложнений, нужно внимательно прислушиваться к своему телу. Томи Митчелл рассказал, на какие симптомы точно стоит обратить внимание.Боль в грудиВас точно должны насторожить неприятные ощущения в груди, особенно, если они не проходят в течении нескольких часов. Конечно, резкая боль может появиться далеко не сразу — зачастую все начинается с небольшого дискомфорта, чувства стеснения.Если вы понимаете, что неприятные ощущения только усиливаются, то обязательно обратитесь к кардиологу — возможно, так вы спасете свою жизнь.ОдышкаЭто еще один тревожный симптом, который опасно игнорировать.- Когда сердце заполнено бляшками, оно не может эффективно перекачивать кровь. Это может вызвать накопление жидкости в легких, что затрудняет дыхание, — пояснил Томи Митчелл.Иногда человеку может не хватать кислорода — виной тому тоже бляшки. В такой случае он страдает от головокружения и слабости.Если вы понимаете, что у вас появилась одышка, то обязательно обратитесь к врачу. Зачастую человеку изначально тяжело дышать во время физической нагрузки, даже если она была минимальной, например, подъем по лестнице.Учащенное сердцебиениеВам кажется, что сердце стало как будто «ухать» в груди? Это может быть симптомом аритмии — мы чувствуем, что сердце уж слишком часто и громко стучит в грудной клетке или же, наоборот, как будто замирает. Такой симптом тоже может быть предвестником скорого инфаркта или инсульта.Интересная деталь: аритмия может ухудшать качество жизни и способна повысить риск смерти, но, также она может быть доброкачественной или вариантом нормы.Постоянная усталость- Усталость считается распространенным симптомом сердечных заболеваний, это может означать, что в ваших сосудах уже скопилось достаточно бляшек. Со временем они могут затвердевать и сужать ваши артерии, затрудняя ток крови, что не может не привести к серьезным проблемам, — говорит Томи Митчелл.Поэтому состояние «я выжат, как лимон, хотя только проснулся» точно нельзя игнорировать. Если запустить этот процесс, то все может закончиться сердечным приступом или же диагнозом «сердечная недостаточность».Отеки ногКогда в сосудах образуются бляшки, то они мешают крови нормально циркулировать по кровотоку. Итог — отеки, чаще всего первыми страдают ноги или же ступни.Если вовремя обратиться к врачу, то от отеков можно избавиться, скорректировав образ жизни: нужно отказаться от вредных привычек, разнообразить меню и приучить себя к физическим нагрузкам. Если же процесс запущен, то врач может назначить медикаментозное лечение или же отправить пациента на операцию, заключил Томи Митчелл.