Стоматолог назвал продукты, отбеливающие зубы
В перечень отбеливающих зубы продуктов входят сельдерей, репа и дайкон. По словам эксперта, в них не отмечается большого количества кислот, при этом они содержат много клетчатки, что полезно и для всего ЖКТ.
"Кроме того, привычка есть твердые овощи в сыром виде служит регулярному массажу десен, что хорошо отражается на состоянии всех тканей полости рта", – рассказал Коробков.
Также стоматолог особо выделил морковь, сладкий перец и брокколи. Он уточнил, что в сыром виде они содержат большое количество витамина С и кальция, что способствует сохранению свежести дыхания и белизны эмали.
Естественно отбеливают зубы также цитрусовые. По словам врача, рекомендуется 1–2 раза в день разжевывать ломтик апельсина, лимона или грейпфрута вместе с кожурой, а после чего следует прополоскать рот щелочной минеральной водой для нейтрализации кислот. Если же такие фрукты противопоказаны в рационе, можно после еды жевать их высушенную корочку.
Также для поддержания нормального состояния зубов стоматолог посоветовал включать в рацион имбирь, твердые сорта яблок и клубнику.
"Можно также размять пару ягод и почистить массой зубы, как обычной пастой. Один раз в день такой процедуры будет достаточно, чтобы поддерживать естественную белизну улыбки", – отметил эксперт.
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