Как помочь организму расслабиться и уснуть?

Бессонница и проблемы засыпания известны многим людям, особенно в условиях стресса. Доктор Владимир Эни-Олорунда поделился методами, которые помогут быстрее расслабиться и уснуть.Наш мозг трудится всегда, даже когда мы спим. Если мы слишком перенапряжены, он может «подкидывать» нам тревожные мысли во сне. В результате организм не отдыхает и не имеет возможности восстановить растраченные за день ресурсы.«В результате нарушается сон, что приводит к ухудшению общего самочувствия, снижению работоспособности. Сегодня я расскажу о реально работающих способах, которые помогут вам выключать мозг тогда, когда это необходимо», — говорит эксперт.Один из популярных способов снять напряжение — баня и сауна. Причем расслабление произойдет, как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Баня поможет снять нервное напряжение, сделать мозгу перезагрузку.Старайтесь всячески поддерживать хорошее настроение, не поддавайтесь унынию, гоните прочь навязчивые мысли. Оценивайте реальность объективно, но искусственно сгущать краски и переживать о том, что еще не случилось, не стоит.Уменьшить уровень гормонов стресса и поднять настроение поможет массаж. Кроме того, это эффективный инструмент борьбы с застойными явлениями. Массаж поможет активизировать процессы обмена веществ.А вот от таких популярных способов снятия стресса, как алкоголь, сладости, табак и другие вредные привычки, лучше отказаться. Если они и дадут вам ожидаемый эффект, то он будет очень кратковременным. А побочные негативные последствия дадут о себе знать очень скоро.