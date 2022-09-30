Исследователи предполагают, что ожирение — это нарушение развития нервной системы

Ожирение резко возросло за последние десятилетия, затронув уже более 2 миллиардов человек, что делает его одной из основных причин плохого состояния здоровья в мире. Несмотря на десятилетия исследований диеты и физических упражнений, многие люди по-прежнему имеют избыточный вес. Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и сотрудничающих с ними учреждений заявили, что знают почему так происходит и утверждают о необходимости сместить акцент с лечения ожирения на профилактику ожирения.Команда ученых, результаты работы которой были опубликованы в журнале Science Advances, считает что молекулярные механизмы раннего развития мозга могут быть важной детерминантой риска ожирения. Предыдущие крупные исследования на людях показали, что гены, наиболее тесно связанные с ожирением, экспрессируются в развивающемся мозге. Текущее исследование мышей фокусируется на эпигенетическом развитии. Эпигенетика — это система молекулярного картирования, которая определяет, какие гены будут или не будут использоваться в различных типах клеток.«Десятилетия исследований на людях и животных показали, что влияние окружающей среды в критические периоды развития имеет важные долгосрочные последствия для здоровья и болезней», — сказал доктор Роберт Уотерленд, профессор детского питания и член Исследовательского центра детского питания Министерства сельского хозяйства США в Бейлоре. «Контроль веса очень чувствителен к этому эволюционному программированию, но мы точно не знаем, как оно работает».«В этом исследовании мы сосредоточились на области мозга, называемой дугообразным ядром гипоталамуса, которая является основным регулятором приема пищи, физических упражнений и обмена веществ», — сказал ведущий автор доктор Гарри Маккей, доктор философии в Уотерленде. «Мы обнаружили, что дугообразное ядро претерпевает значительное эпигенетическое созревание в раннем послеродовом периоде. Этот период также чрезвычайно чувствителен к программам регуляции веса в процессе развития, что позволяет предположить, что эти эффекты могут быть связаны с нарушением регуляции эпигенетического созревания».Команда провела полногеномный анализ метилирования ДНК, важного эпигенетического маркера и экспрессии генов, до и после закрытия постнатального окна, необходимого для программирования развития массы тела. «Одной из сильных сторон нашего исследования является то, что мы рассмотрели два основных класса клеток головного мозга, нейроны и глия», — сказал Маккейс. «Оказывается, эпигенетическое созревание этих двух типов клеток совершенно различно».«Наше исследование является первым, в котором сравнивается это эпигенетическое развитие у мужчин и женщин», — сказал Уотерленд. «Мы были удивлены, увидев большие гендерные различия. Принимая во внимание эти постнатальные эпигенетические изменения, мужчины и женщины на самом деле больше отличаются, чем похожи. Многие изменения появились у женщин раньше, чем у мужчин, что позволяет предположить, что женщины эволюционировали в этом отношении слишком рано».Самым большим сюрпризом стало то, что исследователи сравнили свои эпигенетические данные на мышах с человеческими данными из крупных полногеномных ассоциативных исследований, которые отслеживают генетические варианты, связанные с ожирением. Геномные области эпигенетического созревания в дугообразном ядре мышей в значительной степени перекрываются с геномными областями индекса массы тела человека, показателя ожирения.«Эти ассоциации предполагают, что риск ожирения у людей частично определяется эпигенетическим развитием аркуатного ядра», — сказал Маккей. «Наши результаты предоставляют новые доказательства того, что эпигенетика развития, вероятно, связана с ранним влиянием окружающей среды и генетических факторов на риск ожирения. Таким образом, профилактические меры, направленные на эти процессы развития, могут иметь ключевое значение для остановки эпидемии ожирения».