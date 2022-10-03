Почему мёрзнут ноги и руки и что с этим делать

Возможно, это сигнал об опасных заболеваниях. Проверьте себя.Для начала определимся с основами. Чаще всего ледяные конечности — это нормально. Ноги и руки всегда мёрзнут первыми, а согреваются последними. Это необходимый элемент механизма выживания.Когда мы попадаем в холодную среду, мозг заставляет кровеносные сосуды в конечностях сжиматься. Таким образом ограничивается кровообращение на периферии, кровь меньше остывает и помогает удержать тепло в более важных, чем ступни или ладони, внутренних органах.Однако иногда бывает так: вокруг вроде бы и не слишком холодно, а руки и ноги всё равно ледяные и отказываются согреваться. Вот с чем это может быть связано.1. Вы волнуетесь, у вас стрессЕстественный ответ организма на стрессовую ситуацию — выброс адреналина в кровь. Этот гормон помогает мобилизоваться и эффективно готовит нас к ситуации «дерись или беги». Один из ключевых моментов подготовки — резкое сужение кровеносных сосудов на периферии. Спазм необходим на тот случай, если в процессе боя или бегства вы повредите руку или ногу: кровопотеря будет меньше, а значит, не поставит под угрозу вашу жизнь.Конечно, в современном мире стресс редко бывает связан с нападением зубастого хищника или вооружённого острым мечом врага. Но реакции организма остаются теми же: сосуды в конечностях резко сужаются, кровообращение ухудшается. Результат — снижение температуры в руках и ногах.Что делатьСамое важное — расслабиться и успокоиться. Как только вы избавитесь от стресса, ногам и рукам снова станет тепло.2. У вас проблемы с кровообращениемПлохой кровоток — одна из наиболее распространённых причин, по которым конечности становятся ледяными. Ухудшение кровообращения может быть вызвано самыми разными факторами:неудобной позой, нахождение в которой пережимает сосуды;варикозным расширением вен;высоким уровнем холестерина, который создаёт бляшки, сужающие просвет сосудов;курением;сердечно-сосудистыми нарушениями;сидячим образом жизни.Что делатьЕсли проблема ледяных ног преследует вас регулярно, обратитесь к терапевту. Он поможет выяснить, что именно стало причиной нарушения кровообращения, и даст необходимые рекомендации по профилактике. Если же речь о разовой ситуации, скорее всего, достаточно будет встать и размяться.3. У вас железодефицитная анемияПроще говоря, недостаток гемоглобина в крови. Вечно холодные руки и ноги — один из ярких симптомов этого состояния.Что делатьНехватка железа, как правило, даёт о себе знать слабостью, быстрой утомляемостью, ломкостью волос и ногтей. Если наряду с ледяными конечностями вы наблюдаете у себя эти признаки, обратитесь к терапевту. Врач предложит вам сделать анализ крови, а по его результатам посоветует скорректировать рацион или пропишет специальные препараты.4. Вам не хватает гормонов щитовидной железыГипотиреоз довольно распространённое состояние, которое на начальных этапах почти не даёт о себе знать. Ну разве что мелочами: быстрой утомляемостью, склонностью к отёкам, набором веса, запорами, сухостью кожи… Мёрзнущие руки и ноги тоже один из ранних симптомов нехватки важных для метаболизма гормонов.Что делатьСнова-таки идти к врачу (можно сразу к эндокринологу) и делать анализ крови на гормоны щитовидной железы. По его результатам при необходимости медик назначит вам дополнительные обследования и лечение.5. У вас сахарный диабетПовышенный уровень глюкозы в крови плохо влияет на сосуды: они теряют эластичность и сужаются. Из-за этого ухудшается приток крови к тканям и конечности начинают мёрзнуть.Кроме того, у диабета бывает неприятное осложнение — периферическая нейропатия, когда из-за постоянно высокого уровня сахара повреждаются нервные окончания в стопах. В результате вам может казаться, будто ступни горят или, напротив, заледенели.Что делатьОбратитесь к терапевту, чтобы подтвердить или опровергнуть возможный диабет. Если заболевание диагностировано, врач предложит вам лечение, которое поможет избавиться и от мерзлявости в ногах.6. У вас проблемы с почкамиСбои в работе почек приводят к возникновению отёков, при которых сдавливаются сосуды и опять-таки нарушается кровообращение. Первыми от отёчности и, как следствие, постоянного ощущения холода страдают именно конечности.Что делатьСнова обращайтесь к терапевту. Он назначит вам анализы, которые помогут проверить работоспособность почек. А при необходимости выпишет препараты, которые помогут избавиться от отёчности и связанных с нею неприятных симптомов.7. У вас анорексияЭто расстройство пищевого поведения приводит к тому, что человек отказывается от еды и стремительно теряет вес. Из-за вызванного анорексией недостатка жировой ткани организму становится сложно удерживать тепло. Чтобы сохранить температуру, необходимую для функционирования жизненно важных внутренних органов, мозг ограничивает кровообращение на периферии — в конечностях.Что делатьУ анорексии достаточно симптомов помимо мёрзнущих ног и рук. Ключевые из них — резкая потеря веса и страх перед «лишними» калориями. Если это о вас, обязательно загляните к терапевту, чтобы не проморгать развитие серьёзных нарушений.8. Вы хронически не высыпаетесьНедостаток сна замедляет обмен веществ в общем и кровообращение в частности. А нарушение последнего, помимо прочего, оставляет нас с ледяными ногами.Что делатьДайте себе возможность выспаться и в дальнейшем старайтесь спать не менее 7–8 часов в сутки. Это поможет не только согреть конечности, но и благотворно повлияет на самочувствие и здоровье в целом.