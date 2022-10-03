Как распознать проблемы со щитовидкой по голосу: четыре ярких признака

Гипотиреоз — одна из самых распространенных патологий щитовидной железы. Болезнь может долго не заявлять о себе, а выдают ее порой весьма необычные симптомы.По статистике, к самым распространенным патологиям щитовидной железы относятся:диффузный токсический зоб (увеличение размеров органа),развитие узловых образований (узловой зоб),снижение функции железы (гипотиреоз),повышение функции (тиреотоксикоз).Что касается гипотиреоза, то он встречается в несколько раз чаще, нежели тиреотоксикоз. При гипотиреозе у человека нередко меняются черты лица — болезнь буквально отражается в зеркале. Появляется одутловатость, кожа желтеет, веки опухают, руки и ноги тоже увеличиваются в размерах. Могут быть боли в мышцах, ощущение жжения, парестезии, слабость рук и скованность.Однако в некоторых случаях болезнь может долго не заявлять о себе. Или же проявляться через нетипичный симптом — изменения в голосе, пишет британское издание Express.Вас должны насторожить следующие перемены:голос стал ниже: например, раньше он был звонким, сейчас же как будто глухой;в голосе появились хрипы, как при простуде, но горло у вас не болит;появляется «вокальная усталость» — вы понимаете, что вам тяжело долго говорить, особенно если приходится повышать голос;ваша речь стала замедленной, хотя вы говорите в своем привычном темпе.— Поскольку низкий уровень гормонов щитовидной железы замедляет некоторые функции организма, это может привести к снижению стимуляции нервов и мышц лица. Отсюда — изменения внешности, проблемы с голосом, — говорит доктор Клэр Томас.Так, например, тусклый цвет лица, опущенные веки, медленная речь могут появиться из-за того, что ваши лицевые нервы и мышцы изо всех сил пытаются работать на фоне появившихся проблем со щитовидной железой. Привычный механизм «ломается», организм уже не может правильно функционировать. Здесь без помощи эндокринолога не обойтись.Какие еще симптомы могут выдать гипотиреоз:у вас стало подниматься давление;появились странные боли в животе;вы начали страдать от запоров;появились постоянные головокружения;у вас выявили анемию или снижение гемоглобина в крови.