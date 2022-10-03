Проще, чем кажется: какие анализы можно сдать бесплатно по полису ОМС

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Россиянам доступно большое количество анализов, которые можно сдать бесплатно.Основные анализы по полису ОМС:— общий анализ крови;— общий анализ мочи.Дополнительные обследования при выявлении заболеваний:— общий белок;— мочевина;— мочевая кислота;— креатинин;— гормоны щитовидной железы;— концентрация инсулина в крови, глюкоза крови, общий билирубин, холестерин и фракции.Бесплатные общеклинические анализы:— кала на наличие крови, простейших, паразитов, патологических изменений ЖКТ;— мокроты;— синовиальной жидкости;— крови на наличие паразитов, вызывающих малярию;— для выявления феномена красной волчанки;— мазок из уретры и диагностика секрета простаты;— выделений женских половых органов.Бесплатные клинические обследования:— общий анализ;— по Зимницкому;— на уровень белка в утренней или дневной моче;— подсчет форменных элементов;— определение уровня кальция, калия, натрия, фосфора, альфа-амилазы;— тест на наличие крови в моче.