Проще, чем кажется: какие анализы можно сдать бесплатно по полису ОМС

Россиянам доступно большое количество анализов, которые можно сдать бесплатно.

Основные анализы по полису ОМС:

— общий анализ крови;

— общий анализ мочи.

Дополнительные обследования при выявлении заболеваний:

— общий белок;

— мочевина;

— мочевая кислота;

— креатинин;

— гормоны щитовидной железы;

— концентрация инсулина в крови, глюкоза крови, общий билирубин, холестерин и фракции.

Бесплатные общеклинические анализы:

— кала на наличие крови, простейших, паразитов, патологических изменений ЖКТ;

— мокроты;

— синовиальной жидкости;

— крови на наличие паразитов, вызывающих малярию;

— для выявления феномена красной волчанки;

— мазок из уретры и диагностика секрета простаты;

— выделений женских половых органов.

Бесплатные клинические обследования:

— общий анализ;

— по Зимницкому;

— на уровень белка в утренней или дневной моче;

— подсчет форменных элементов;

— определение уровня кальция, калия, натрия, фосфора, альфа-амилазы;

— тест на наличие крови в моче.
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